Japonski koncern Honda s presledki v formuli 1 sodeluje od leta 1964, a ni bil nikoli dolgoročno predan kraljici avtomotošporta. Lastno tovarniško ekipo je imel samo pet let v 60. letih in med letoma 2006 in 2008, ko je nato odšel tik pred šampionsko sezono. Ross Brawn je ekipo rešil z lastnim denarjem in leta 2009 osvojil naslov prvaka z Jensonom Buttnom (pozneje je to postala ekipa Mercedes).

Max Verstappen je vse svoje zmage in naslova prvaka dosegel z Red Bullom na Hondin pogon. Foto: Reuters Kot motorni partner je bila Honda najuspešnejša v sodelovanju z McLarnom, ko je med letoma 1988 in 1992 osvojila 44 zmag ter z Ayrtonom Senno in Alainom Prostom štiri naslove prvaka med dirkači. Pred tem je pet let motorje dobavljala Williamsu, zmagali so na 23 dirkah. Od leta 2018 je partner ekipam Alpha Tauri in Red Bull, a so se Japonci po sezoni 2020 odločili, da se znova umaknejo. Njihov motor Red Bull od takrat predeluje sam. In kaj je sledilo: dva zaporedna naslova prvaka Maxa Verstappna. Letos se je Hondin logotip vrnil na Red Bullov dirkalnik. Red Bull in Alpha Tauri sta s Hondinim pogonskim sklopom skupaj osvojila 39 zmag. Letos je Red Bull Honda še neporažena.

Fernando Alonso je z Aston Martin Mercedesom letos že štirikrat osvojil tretje mesto. Foto: Guliver Image A zdaj je Red Bull tisti, ki je pustil Hondo na cedilu. Tik pred februarsko predstavitvijo novega dirkalnika so oznanili, da bodo od leta 2026, ko prihajajo pogonski sklopi nove generacije, sodelovali s Fordom. In tako je Honda ostala brez partnerja. Zdaj so našli novega, to je ekipa kanadskega milijarderja Lawrencea Strolla, Aston Martin. Ta seveda z legendarno znamko avtomobilov nima nič skupnega razen imena (je njihov glavni pokrovitelj, saj je Stroll solastnik podjetja). Nekdanjo Force Indio poganjajo Mercedesovi motorji. Letos so najlepše presenečenje sezone, saj je Fernando Alonso s 75 točkami tretji v seštevku dirkačev, ekipa pa s 102 točkama celo druga v razvrstitvi konstruktorjev.

Honda je z lastno ekipo v formuli 1 sodelovala le dve krajši obdobji, a brez večjega uspeha. Foto: Reuters "Naše prihodnje sodelovanje s Hondo je eden zadnjih delčkov v mozaiku ambicioznih ciljev ekipe Aston Martin," je povedal direktor ekipe Martin Whitmarsh, nekoč prvi mož McLarnove ekipe. Pogonski sklopi bodo od leta 2025 še bolj prijazni do okolja, želja je, da do leta 2030 postanejo skoraj povsem električni. Razvoj motorjev za formulo 1 bi tako Hondi pomagal tudi pri načrtovanju motorjev za osebna vozila. "Eden od glavnih razlogov za našo odločitev, da sprejmemo nov izziv, je težnja formule 1, da postane trajnostna dirkaška serija," je povedal izvršni direktor Honde Toshihiro Mibe. To je v skladu s prizadevanji skupine za doseganje ogljične nevtralnosti.