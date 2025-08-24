Po Brinju stoodstotna tudi Nafta, Tabor premagal Gorico

Nogometaši Nafte so v 3. krogu 2. slovenske lige premagali Krko s 4:2 in so tako kot Brinje Grosuplje po treh krogih še stoodstotni. V primorskem obračunu sta se v Sežani, kjer so prvič igrali pod reflektorji, merila Tabor in Gorica, slavil pa je prvi z 1:0. Zmagoviti gol je v 89. minuti prispeval Cucu Fernandez.

Lendavčani, ki sodijo med glavne favorite drugoligaškega tekmovanja, so se v prvem polčasu znašli v zaostanku, a je nato Noel Keresztes z dvema goloma pripravil preobrat. Zmago Nafte sta v drugem polčasu potrdila Amadej Maroša in Gregor Bajde.

Novinec v ligi Jesenice je doživel prvi poraz, s 3:0 ga je ugnala doslej zadnjeuvrščena Ilirija.

V soboto so Brinje Grosuplje dober začetek sezone kronale s tretjo zaporedno zmago, tokrat so odpravile neugodnega tekmeca iz Kranja. Triglav so Grosupeljčani premagali z 2:0, in sicer z avtogoloma Nermina Hodžića in Žana Benedičiča.

Novinec v ligi Krško Posavje je v gosteh ugnalo doslej stoodstotni Jadran z 2:1, Sven Opačić in Abdou Ndoye sta zadela za zmagovalce.

Bilje so doma po preobratu z 2:1 ugnale velenjski Rudar, ki je doživel še tretji poraz, Beltinci in Slovan pa sta se razšla z 0:0.

Druga liga, 3. krog:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica: 1. Brinje Grosuplje 3 tekme - 9 točk

2. Nafta 1903 3 - 9

3. Pearlescent Tabor Sežana 3 - 7

4. Kety Emmi&Impol Bistrica 2 - 6

5. Jadran Dekani 3 - 6

6. Krško Posavje 3 - 6

7. Jesenice 3 - 4

8. Beltinci Klima Tratnjek 3 - 4

9. Slovan 3 - 4

10. Bilje 3 - 3

11. Ilirija 1911 3 - 3

12. Triglav Kranj 3 - 3

13. Gorica 3 - 1

14. Krka 3 - 1

15. Rudar Velenje 3 - 0

16. Dravinja 2 - 0