Nedelja, 24. 8. 2025, 22.25
1 ura, 36 minut
Druga liga, 3. krog
Po Brinju stoodstotna tudi Nafta, Tabor premagal Gorico
Nogometaši Nafte so v 3. krogu 2. slovenske lige premagali Krko s 4:2 in so tako kot Brinje Grosuplje po treh krogih še stoodstotni. V primorskem obračunu sta se v Sežani, kjer so prvič igrali pod reflektorji, merila Tabor in Gorica, slavil pa je prvi z 1:0. Zmagoviti gol je v 89. minuti prispeval Cucu Fernandez.
Lendavčani, ki sodijo med glavne favorite drugoligaškega tekmovanja, so se v prvem polčasu znašli v zaostanku, a je nato Noel Keresztes z dvema goloma pripravil preobrat. Zmago Nafte sta v drugem polčasu potrdila Amadej Maroša in Gregor Bajde.
Novinec v ligi Jesenice je doživel prvi poraz, s 3:0 ga je ugnala doslej zadnjeuvrščena Ilirija.
V soboto so Brinje Grosuplje dober začetek sezone kronale s tretjo zaporedno zmago, tokrat so odpravile neugodnega tekmeca iz Kranja. Triglav so Grosupeljčani premagali z 2:0, in sicer z avtogoloma Nermina Hodžića in Žana Benedičiča.
Novinec v ligi Krško Posavje je v gosteh ugnalo doslej stoodstotni Jadran z 2:1, Sven Opačić in Abdou Ndoye sta zadela za zmagovalce.
Bilje so doma po preobratu z 2:1 ugnale velenjski Rudar, ki je doživel še tretji poraz, Beltinci in Slovan pa sta se razšla z 0:0.
Druga liga, 3. krog:
Sobota, 23. avgust:
Nedelja, 24. avgust:
Ponedeljek, 25. avgust:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 3 tekme - 9 točk
2. Nafta 1903 3 - 9
3. Pearlescent Tabor Sežana 3 - 7
4. Kety Emmi&Impol Bistrica 2 - 6
5. Jadran Dekani 3 - 6
6. Krško Posavje 3 - 6
7. Jesenice 3 - 4
8. Beltinci Klima Tratnjek 3 - 4
9. Slovan 3 - 4
10. Bilje 3 - 3
11. Ilirija 1911 3 - 3
12. Triglav Kranj 3 - 3
13. Gorica 3 - 1
14. Krka 3 - 1
15. Rudar Velenje 3 - 0
16. Dravinja 2 - 0
Najboljši strelci:
3 - Blaj (Bistrica)
2 - Keresztes (Nafta), Marsetič (Bistrica), Marinič (Bilje), Radović (Krško), Vekić (Jadran), Zrnec (Brinje)
...