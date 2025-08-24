Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Ja. M., STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
22.25

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
NK Bistrica NK Bilje NK Slovan NK Ilirija NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje NK Tabor Sežana ND Gorica NK Triglav Druga liga

Nedelja, 24. 8. 2025, 22.25

1 ura, 36 minut

Druga liga, 3. krog

Po Brinju stoodstotna tudi Nafta, Tabor premagal Gorico

Avtorji:
R. P., Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Maribor Nafta | Nogometaši Nafte so zmagali še tretjič zapored. | Foto Jure Banfi

Nogometaši Nafte so zmagali še tretjič zapored.

Foto: Jure Banfi

Nogometaši Nafte so v 3. krogu 2. slovenske lige premagali Krko s 4:2 in so tako kot Brinje Grosuplje po treh krogih še stoodstotni. V primorskem obračunu sta se v Sežani, kjer so prvič igrali pod reflektorji, merila Tabor in Gorica, slavil pa je prvi z 1:0. Zmagoviti gol je v 89. minuti prispeval Cucu Fernandez.

Lendavčani, ki sodijo med glavne favorite drugoligaškega tekmovanja, so se v prvem polčasu znašli v zaostanku, a je nato Noel Keresztes z dvema goloma pripravil preobrat. Zmago Nafte sta v drugem polčasu potrdila Amadej Maroša in Gregor Bajde.

Novinec v ligi Jesenice je doživel prvi poraz, s 3:0 ga je ugnala doslej zadnjeuvrščena Ilirija.

V soboto so Brinje Grosuplje dober začetek sezone kronale s tretjo zaporedno zmago, tokrat so odpravile neugodnega tekmeca iz Kranja. Triglav so Grosupeljčani premagali z 2:0, in sicer z avtogoloma Nermina Hodžića in Žana Benedičiča.

Novinec v ligi Krško Posavje je v gosteh ugnalo doslej stoodstotni Jadran z 2:1, Sven Opačić in Abdou Ndoye sta zadela za zmagovalce.

Bilje so doma po preobratu z 2:1 ugnale velenjski Rudar, ki je doživel še tretji poraz, Beltinci in Slovan pa sta se razšla z 0:0.

Druga liga, 3. krog:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

 1. Brinje Grosuplje          3 tekme - 9 točk
 2. Nafta 1903                3 - 9
 3. Pearlescent Tabor Sežana  3  - 7
 4. Kety Emmi&Impol Bistrica  2  -  6
 5. Jadran Dekani             3  -  6
 6. Krško Posavje             3 -  6
 7. Jesenice                  3  -  4
 8. Beltinci Klima Tratnjek   3  -  4
 9. Slovan                    3  - 4
10. Bilje                     3  -  3
11. Ilirija 1911              3 -  3
12. Triglav Kranj             3  -  3
13. Gorica                    3  -  1
14. Krka                      3  -  1
15. Rudar Velenje             3  -  0
16. Dravinja                  2  -  0

Najboljši strelci:

3 - Blaj (Bistrica)
2 - Keresztes (Nafta), Marsetič (Bistrica), Marinič (Bilje), Radović (Krško), Vekić (Jadran), Zrnec (Brinje)
...

Dušan Kosić
Sportal Slovencem uspevalo na polno, spodletelo je le Kosiću
Nemanja Mitrović
Sportal Nemanja Mitrović se vrača v slovenski nogomet
Kliton Bozgo
Sportal Legendarni Kliton Bozgo ne napoveduje Olimpiji nič dobrega
NK Bistrica NK Bilje NK Slovan NK Ilirija NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje NK Tabor Sežana ND Gorica NK Triglav Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.