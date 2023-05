Hamilton za 45 milijonov v Ferrari. Je v tem kaj resnice?

Britanski tabloid Daily Mail je v ponedeljek z velikimi črkami ekskluzivno v javnost poslal informacijo, da je Ferrari Lewisu Hamiltonu ponudil kar 40 milijonov funtov (45 milijonov evrov), da naslednjo sezono postane dirkač poskočnega konjiča. Daily Mail piše, da se sam predsednik koncerna Ferrari John Elkann pogovarja s Hamiltonom osebno. Osemintridesetletni britanski dirkač je lani sploh prvič odpeljal sezono brez ene same zmage, sicer je s 103 najuspešnejši dirkač v zgodovini kraljice avtomotošporta. Z Mercedesom tudi letos vsaj za zdaj ni konkurenčen za zmage. Ferrari bi ga tako rad zvabil v svoje vrste, da bi sestavil sanjski dvojec Lewis Hamilton-Charles Leclerc. Drugi scenarij bi bil po pisanju Daily Maila ta, da bi Ferrari Leclerca odstopil Mercedesu.

"Mercedes je moj dom"

Pred mesecem in pol je Lewis Hamilton v Melbournu pridirkal na stopničke. Foto: Guliver Image Hamiltonu po sezoni res poteče pogodba z Mercedesom, a sta tako Hamilton sam kot vodja ekipe Toto Wolff že večkrat dejala, da sta prepričana o nadaljevanju sodelovanja in se bodo o novi pogodbi pač pogovarjali v drugi polovici leta in da se nikamor ne mudi. Hamilton je kariero v formuli 1 leta 2007 začel z McLarnom, ko je britanska ekipa dirkala z Mercedesovimi motorji. Pred sezono 2013 je prestopil v ekipo Mercedes (nekdanjo ekipo Rossa Brawna in pred tem Hondino ekipo), s katero je osvojil šest dirkaških in osem konstruktorskih naslovov. "Seveda sem se spraševal, kako bi bilo dirkati v rdečem. A ko se vrnem v svojo ekipo, v Mercedes, je to moj dom," je pred nekaj tedni dejal v pogovoru za ESPN. Na drugi strani pa imata tako Leclerc kot njegov ekipni kolega Carlos Sainz podpisano pogodbo s Ferrarijem za sezono 2024.

V Mercedesu in Ferrariju ne komentirajo

Koliko resnice je v pisanju Daily Maila, morda najbolje priča dejstvo, da priznana britanska portala o formuli 1 autosport in motorsport o tem sploh ne pišeta. Britanski Sky Sports je poskušal dobiti odziv tako Mercedesa kot Ferrarija, a ne eni ne drugi govoric niso želeli komentirati. Njihovi viri v Italiji pa pravijo, da ima Ferrari trenutno preveč dela z izboljšanjem letošnjega dirkalnika in odpravo napak na dirkah, ki se jim dogajajo, in da se s kadrovanjem nima časa ukvarjati. Tako bomo očitno odziv dobili šele v Monte Carlu, kjer se bo ta konec tedna nadaljevalo letošnje prvenstvo.

Gazzetta: V resničnem življenju se sanje redko uresničijo

Charles Leclerc je ob Ferrarijevih dosežkih v letošnjem prvenstvu razočaran. Foto: Reuters Medtem italijanski mediji zgolj povzemajo Daily Mail, sami teh govoric iz Maranella, ki so mu mnogo bližje, niso slišali. "Govorice so prišle na plano kot kraška reka," tako piše Gazzetta dello Sport in dodaja, da Ferrari denar sicer ima, a da je prestop Hamiltona v Maranello malo verjeten. Je pa res, da je Elkann britanskega dirkača v Ferrariju želel že po sezoni 2019. Takrat sta se dvakrat na skrivaj sestala, piše Gazzetta, a se je Hamilton odločil za podaljšanje z Mercedesom. "Leclerc-Hamilton bi bil sanjski dvojec. A v resničnem življenju se sanje redko uresničijo. Da bi ta par videli v sezoni 2024, so bolj namigovanja kot karkoli drugega."