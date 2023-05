Kako se je dirkač F1 reševal iz poplavljene Emilije - Romanje

Po odpovedi dirke v Imoli naslednja dirka formule 1 v Monte Carlu prihodnji konec tedna ni vprašljiva, saj so se razmere na dirkališču Enzo in Dino Ferrari toliko umirile, da lahko ekipe pospravijo opremo in se s tovornjaki odpeljejo iz Imole in proti Monte Carlu. Je pa neprijeten dogodek zaradi poplav v Emiliji - Romanji doživel dirkač ekipe Alpha Tauri Nick de Vries. Obtičal je na eni od cest.

Poplavljen del "paddocka". Foto: Reuters Razmere v Imoli so se toliko umirile, da so osebje ekip formule 1, formule 2 in produkcijske ekipe, ki bi pripravljale televizijski prenos, v četrtek spustili nazaj na dirkališče Enzo in Dino Ferrari, da bodo lahko pospravili opremo in odpeljali tovornjake. Zdaj sledi selitev v Monte Carlo, kjer se bo po odpovedi VN Emilije - Romanje, ki bi morala biti ta konec tedna, naslednje svetovno prvenstvo nadaljevalo z VN Monaka. Ker so številne italijanske ceste zaradi poplav še vedno zaprte, želijo zapustiti dirkališče čim prej, da bo vsa oprema pravočasno prišla v kneževino. V torek zvečer so namreč evakuirali dirkališče, saj je bila reka Santerno tik pred tem, da prestopi bregove in poplavi "paddock" in nižjeležeče dele dirkaške proge. Sredini helikopterski posnetki so razkrili, da je bil pod vodo del "paddocka" namenjen ekipam formule 2 in produkcijski ekipi.

V bližini Bologne. Foto: Reuters V poplavah, ki so v preteklih dneh prizadeli italijansko deželo Emilijo - Romanjo je umrlo najmanj osem ljudi, številna mesta in ceste so še naprej pod vodo (najhuje je na širšem območju Ravene), na tisoče ljudi so evakuirali. Tovarna ekipe Alpha Tauri v Faenzi je ostala na suhem, je pa neprijeten dogodek doživel njihov voznik Nyck de Vries. V torek zvečer se mu zaradi poplavljenih cest ni uspelo prebiti do Faenze, kjer so ga v sredo čakale marketinške obveznosti. Obtičal je v manjši vasi z enim samim hotelom, pa še ta je bil poln. Tako je prespal v sobi enega od McLarnovih mehanikov. V sredo zjutraj je ta isti hotel postal zatočišče za okoliške prebivalce, ki jim je poplavilo domove. Po odpovedi velike nagrade Emilije - Romanje je De Vriesa nato v sredo čakala avanturistična vožnja, kot jo je sam poimenoval, čez okoliške hribe, da se je prebil vsaj do Firenc.

"Po zaslugi domačinov in oblasti v več vaseh mi je le uspelo, da sem se prebil do doma. Hvala vsakomur posebej, ki mi je pomagal." Na poti je s svojimi očmi videl, za kako veliko naravno nesrečo gre. In njemu ni bilo tako hudo kot številnim domačinom, ki so ostali brez vsega. "Lepo je bilo videti, kako so ljudje pomagali drug drugemu. Z mislimi sem pri vseh, ki jih je prizadela ta tragedija. Kmalu se vrnem v Faenzo, da se srečam z ljudmi iz ekipe in okoliškimi prebivalci. Forza!" je nizozemski dirkač zapisal na Instagramu in dodal nekaj posnetkov, kako se je s svojim luksuznim avtomobilom prebijal po cestah, ki so jih preplavljali hudourniki in zasipali manjši plazovi.

Organizator dirke v Imoli je sporočil, da bo vsem kupcem vstopnic vrnil denar. Lahko pa se odločijo tudi, da jo obdržijo in bo veljala za prihodnje leto. Malo verjetno je, da bi letos našli nadomestni termin.

Kako je bilo v sredo na dirkališču Enzo in Dino Ferrari (foto in video: Reuters):