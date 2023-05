Red Bull je na prvih petih dirkah prvenstva formule 1 osvojil kar 224 točk od možnih 235. Kakšna premoč! Poglejte še nekaj drugih podatkov, ki temu pritrjujejo. Pa pravi šef ekipe Christian Horner, da niso med zimo naredili prav ničesar posebnega. "Bolj je na mestu vprašanje, kam so zašli pri Ferrariju in Mercedesu."

Šestouvrščeni Lewis Hamilton (Mercedes) je zaostal 51 sekund za zmagovalcem VN Miamija, Maxom Verstappnom (Red Bull), sedmi Charles Leclerc (Ferrari) pa še dobro sekundo več. Pa sta bila oba na štartu v podobno nezavidljivem položaju kot aktualni svetovni prvak (deveti). Verstappen in Sergio Perez sta na peti dirki sezone še četrtič dosegla dvojno zmago za ekipo Red Bull. Skupno ima ta Red Bullov dvojec zdaj že devet dvojnih zmag (na 49 dirkah). Samo šest ekipnih kolegov je v zgodovini formule 1 doseglo več dvojnih zmag, največ Hamilton in Nico Rosberg (z Mercedesom). Večina teh dosežkov je iz zadnjih 25 let, ko je na koledarju večje število dirk.

Največ dvojnih zmag ekipnih kolegov:



31 - Lewis Hamilton in Nico Rosberg (Mercedes)

24 - Michael Schumacher in Rubens Barrichello (Ferrari)

22 - Lewis Hamilton in Valtteri Bottas (Mercedes)

16 - Sebastian Vettel in Mark Webber (Red Bull)

14 - Alain Prost in Ayrton Senna (McLaren)

13 - Mika Häikkinen in David Coulthard (McLaren)

9 - Max Verstappen in Sergio Prez (Red Bull)

"Še nikoli nismo imeli takšnega začetka sezone"

Max Verstappen je brez pravega odpora prehiteval tekmeca za tekmecem. Foto: Guliver Image Red Bull je na prvih petih dirkah osvojil kar 224 točk od možnih 235! Premoč, ki se ji vse bolj čudijo. "Pet dirk, pet zmag in še šprinterska zmaga, štiri dvojne zmage ... Še nikoli nismo imeli takšnega začetka sezone. Sprašujemo se, kam so izginili drugi. Naredili smo povsem običajen korak naprej že med zime. Bolj je na mestu vprašanje, kam so zašli pri Ferrariju in Mercedesu," se je po VN Miamija spraševal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. Red Bull je osvojil več točk kot pa Mercedes in Ferrari skupaj (102 in 78 točk). Tema je precej točk pobral Aston Martin, predvsem Fernando Alonso (75 točk). "Ampak zagotovo delajo trdo. Prepričan sem, da bodo imeli na evropskih dirkah velike izboljšave na dirkalniku," je še dodal Horner. Ponavlja, da dirkalnika med letom ne bodo več zmogli sami občutneje izboljšati (omejene ure v vetrovniku zaradi kršitve omejitve proračuna).

Aston Martin osvojil kar 17-krat več točk

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Zanimiva je še primerjava med prvimi petimi dirkami lanske in letošnje sezone. Red Bull ima 73 točk več, Ferrari 79 manj, Mercedes pa eno več. Ferrari je bil lani po petih dirkah prvi v konstruktorskem seštevku, zdaj je le četrti. Mercedes je ostal tretji. Velik padec je doživel še McLaren (lani četrti s 46 točkami, letos peti s 14 točkami). Največji skok pa je uspel Aston Martinu. Imajo kar 17-krat več točk! Lani po petih dirkah le šest, letos že 102.

Konstruktorski seštevek po prvih petih dirkah



1. Red Bull 224 točk (lani 157)

2. Aston Martin 102 (lani 6)

3. Mercedes 96 (lani 95)

4. Ferrari 78 (lani 157)

5. McLaren 14 (lani 46)

6. Alpine 14 (lani 26)

7. Haas 8 (lani 15)

8. Alfa Romeo 6 (lani 31)

9. Alpha Tauri 2 (lani 16)

10. Williams 1 (lani 3)