Velike znamke so pogorele. "Smo zelo zelo daleč zadaj."

"Trenutno zelo zelo daleč," po VN Miamija sedmouvrščeni Charles Leclerc počasi obupuje. Ne le Ferrari, tudi Mercedes, Alpine in McLaren so daleč od svojih ciljev, daleč za najhitrejšim red bullom. Temu je še najbližje Fernando Alonso (Aston Martin): "Po štirih uvrstitvah na zmagovalni oder si želim več."

Tudi po peti dirki sezone formule 1 je več razočaranih kot zadovoljnih. Štiri velike znamke tega tekmovanja, Mercedes, Ferrari, Alpine in McLaren, pričakujejo mnogo več. Skupaj so te ekipe zbrale 202 točki, manj kot zmagovalec vseh dosedanjih dirk Red Bull (224). Direktor Alpina Laurent Rossi že grozi s posledicami za inženirje ekipe. Nekaj prebliskov so sicer imeli, a jih 14 točk uvršča le na šesto mesto med ekipami. Prav toliko jih ima McLaren, ki pa je še manj konkurenčen.

Leclerc je bil sedmi. Foto: Guliver Image Vse bolj obupan je lanski prvi izzivalec prvaka Maxa Verstappna Charles Leclerc. Na treningih in kvalifikacijah se SF-23 še zdi hiter, konkurenčen Red Bullu, na dirki pa s Carlosom Sainzom v izpuh gledata tudi Fernandu Alonsu (Aston Martin). Monačan je v Miamiju na sedmem mestu zaostal kar 53 sekund. "Govoril sem s Carlosom in se oba strinjava, da je z našim dirkalnikom zelo težko voziti na meji. Ne vem, kaj se je dogajalo, ampak pri visokih hitrostih je dirkalnik kar poplesaval." Na treningu in kvalifikacijah je zletel v zaščitne gume. Naslednje dirke bodo za Ferrari ključne, saj za Imolo in Barcelono pripravljajo glavne nadgradnje letos. "Te bodo zelo pomembne, saj smo trenutno zelo zelo daleč v ozadju." Če ne bodo delovale, je torej sezona za ponos Italije izgubljena. Znova.

Skupni seštevek (5/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 119 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 105

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 75

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 56

5. Carlos Sainz (Ferrari) 44

6. George Russell (Mercedes) 40

7. Charles Leclerc (Ferrari) 34

8. Lance Stroll (Aston Martin) 27



1. Red Bull Honda 224 točk

2. Aston Martin Mercedes 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren Mercedes 14

6. Alpine Renault 14

Russell: Hitrost Red Bulla me ne preseneča

Georgeu Russllu Maxa Verstappna ni uspelo zadržati za sabo za več kot nekaj ovinkov. Foto: Guliver Image

Mercedes, ki se je v Avstraliji zdel najbližje Red Bullu, je v Azerbajdžanu in še posebej zdaj v Miamiju debelo sekundo na krog počasnejši. George Russell je s četrtim mestom izvlekel več kot maksimum. "Hitrost Red Bulla me ne preseneča. Tako hitri pač so. Že na začetku sezone sem rekel, da so daleč v ospredju. Trenutno jim je res lahko. Sprašujem se, ali sploh dirkajo s polno močjo. Škoda za šport, ampak bravo zanje, da so opravili tako dobro delo."

"Po štirih uvrstitvah na zmagovalni oder si želim še več"

Veselil se je kot otrok. Alonso. Foto: Guliver Image Eden od redkih (ob Verstappnu in Sergiu Perezu, seveda), ki po petih dirkah kar sijejo od zadovoljstva, je Alonso. Slabši kot četrti še ni bil. Prav na vsaki veliki nagradi je osvojil 15 točk: štiri tretja mesta, eno četrto in šesto na šprintu v Bakuju. Ko je po lanski sezoni zapustil Alpine in pobegnil k Aston Martinu, so se številni križali, češ spet se je odločil za napačno moštvo. A očitno se je po dolgih letih vendarle odločil pravilno. "Dirkalnik je odličen, dirka je bila zame sicer osamljena. Proti Red Bullu nisem mogel nič, od konkurence za sabo pa sem pričakoval, da bo močnejša."

Čeprav so presegli svoja pričakovanja, pa španski veteran zdaj vendarle priznava, da si želi še več. "Na začetku sezone so bile stopničke izjemne. Po štirih uvrstitvah na zmagovalni oder pa si želim več. Vsaj drugo mesto. Red bulla sta sicer nedotakljiva. Morda bom imel v Monaku ali v Barceloni priložnost." Prav na VN Španije je nazadnje zmagal. Pred desetimi leti. Sezona se nadaljuje naslednji konec tedna v Imoli.