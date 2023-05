Favorita sta se opekla, tako premešane štartne vrste že dolgo ne

Neverjeten razplet kvalifikacij formule 1 v Miamiju: Charles Leclerc sedmi, znova je končal v zaščitnih gumah, Max Verstappen samo deveti, Lewis Hamilton 13. in Lance Stroll šele 18. Številka 1 pa zmagovalec šprinta in dirke pred tednom dni v Azerbajdžanu Sergio Perez. Štart dirke v nedeljo ob 21.30.

Sergio Perez bo na "pole positionu". Foto: Reuters Kvalifikacije za peto dirko sezone formule 1 so bile polne dirkaških napak in posledično smo dobili tako premešan štartni vrstni red, kot ga že dolgo nismo videli. V tretjem delu sta v svojem prvem poizkusu tako Charles Lecerc (Ferrari) kot Max Verstappen (Red Bull) naredila napako in sta bila samo sedmi in deveti. V drugi hiter poizkus je prvi zapeljal Monačan, dirkal na meji oziroma prek nje. Zavrtel se je in zletel v zaščitne gume (tako kot že v petek). Na novo asfaltirana steza je zelo spolzka. Kvalifikacije so bile prekinjene z rdečo zastavo in tako tudi Nizozemec ni mogel dokončati svojega kroga. Ker je bila do konca samo še dobra minuta, nadaljevanje ni bilo več možno. Leclerc je tako ostal sedmi, Verstappen pa deveti.

Fernando Alonso Foto: Reuters Tako se še tretjič zapored smeji Sergiu Perezu (Red Bull). Po šprintu in dirki v Azerbajdžanu je zdaj dobil še kvalifikacije za VN Miamija. Bil je presenečen, češ da je imel na treningih obilo težav. Bil je tri desetinke hitrejši od Fernanda Alonsa (Aston Martin). V drugi vrsti bosta Carlos Sainz (Ferrari) in najlepše presenečenje Kevin Magnussen (Haas), ki je najbolje unovčil predčasen zaključek kvalifikacij. Dvig forme ekipe Alpine sta potrdila Pierre Gasly s petim in Esteban Ocon z osmim mestom.

VN Miamija, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Kevin Magnussen (Haas)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. George Russell (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



11. Alex Albon (Williams)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanju Džov (Alfa Romeo)

15. Nyck de Vries (Alpha Tauri)



16. Lando Norris (McLaren)

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Oscar Piastri (McLaren)

20. Logan Sargeant (Williams)

Hamilton šele 13., še slabši pa Stroll

Lewis Hamilton Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij so bile razlike zelo majhne (20 voznikov je bilo v sekundi in dveh desetinkah), asfalt pa iz kroga v krog oziroma iz minute v minuto hitrejši. Zato smo videli ogromno dirkanja (večina je odpeljala tri ali celo štiri hitre kroge in ne le običajna dva) in tudi presenečenja. Izpadla sta oba dirkača ekipe McLaren, pa Lance Stroll (Aston Martin), ki v zadnjih minutah ni šel še na en hiter krog (sekunda in desetinka za najhitrejšim Verstappnom). To se mu je maščevalo in bil je 18.

Presenečenje tudi v drugem delu kvalifikacij. Izpadel je sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Pred mesecem dni je bil tretji na VN Avstralije, to nedeljo pa bo štartal s 13. mesta. Za znova najhitrejšim Verstappnom je zaostal sekundo in desetinko. Prek radijske zveze je sporočil, da so prepozno zapeljali na stezo. Mercedes je v Miamiju vse prej kot konkurenčen, saj se je tudi George Russell (Mercedes) v finale deseterice uvrstil kot 10. Tam je profitiral zaradi prekinitve, saj je pred njo dosegel šesti čas.

Na prostih treningih najhitrejši Verstappen

Max Verstappen Foto: Reuters Verstappen je bil najhitrejši na petkovih treningih, dobil pa je tudi sobotni prosti trening (1:27,535). Odpeljal je štiri desetinke hitrejši čas 5,4 kilometra dolgega kroga kot drugi Leclerc. Tretji je bil Perez, četrti pa Sainz. Med šest sta se z osmimi desetinkami zaostanka uvrstila še oba voznika ekipe Alpine, Ocon pred Gaslyjem.

Štart pete dirke sezone bo v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem času.