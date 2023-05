Maxu in Josu Verstappnu odločitev šefa Red Bulla ne bo všeč

S svojo peto zmago na uličnih stezah se je Sergio Perez vodilnemu v prvenstvu Maxu Verstappnu približal na vsega šest točk. Pa bo Red Bull svoji številki 2 dovolil dvoboj z aktualnim svetovnim prvakom? Christian Horner pravi, da je na prvih dirkah sezone to dovolil. "Ja, dokler je v to v interesu ekipe. Ko se boriš proti drugim, je interes ekipe večji od interesa dirkača. Za zdaj lahko prosto dirkata drug proti drugemu." Red Bull želi namreč, da raste prednost proti tekmecem.

Na nedeljski dirki sta Perez in Verstappen brez večje težave opravila z Leclercom. Foto: Guliver Image Prve štiri dirke prvenstva formule 1 je zaznamovala ekipa Red Bull. Maxa Verstappna in Sergia Pereza v skupnem seštevku loči vsega šest točk. Dvakratni svetovni prvak ima 93 točk, njegov ekipni tekmec, ki je bil doslej vedno številka 2, pa 87. Oba sta zmagala po dve dirki, Nizozemec ima dva najboljša štartna položaja, Mehičan enega, je pa slednji minuli vikend zmagal še na špriterski dirki in osvojil kar 33 točk. Sledi še 19 dirk, a tekmeci imajo precej počasnejši dirkalnik. Charles Lecerc (Ferrari) in George Russell (Mercedes) denimo na šestem in sedmem mestu zaostajata že 65 točk. Tako se zdaj mnogi bojijo, da je prvak že odločen. Torej tretjič Verstappen. Ali pa bodo vendarle v Red Bullu dovolili ekipni dvoboj in dali enake možnosti Perezu?

Skupni seštevek (4/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 93 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 87

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 60

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 48

5. Carlos Sainz (Ferrari) 34

6. Charles Leclerc (Ferrari) 28

7. George Russell (Mercedes) 28

8. Lance Stroll (Aston Martin) 27



1. Red Bull Honda 137 točk

2. Aston Martin Mercedes 69

3. Mercedes 63

4. Ferrari 37

5. McLaren Mercedes 12

6. ALpine Renault 8

Horner: Naš fokus sje, da naredimo čim večjo razliko

Christian Horner Foto: Guliver Image Na to vprašanje je po nedeljski VN Azerbajdžana v Bakuju odgovarjal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. Lahko dirkata med sabo, sporoča. Vsaj dokler sta oba pred tekmeci. "Trenutno sta samo onadva. Do ostalih je nekaj razlike, ampak ostaja še 19 dirk in pet šprintov. Veliko bo še dirkanja in veliko različnih stez. Tako da bosta imela oba še vzpone in padce. Ključna bo tudi vzdržljivost materiala. Zdaj smo osredotočeni predvsem na to, da z obema naredimo čim večjo razliko do tekmecev." V Red Bullu se namreč še naprej bojijo, da jih bo kazen zaradi prekoračitve proračuna v letu 2021 (med sezono smejo manj uporabljati vetrovnik) udarila tekom sezone, ko bodo tekmeci bolje razvijali svoje dirkalnike. "Ko pridemo nazaj v Evropo, bodo imeli pomembe novosti na dirkalnikih. Mi pa smo omejeni pri razvoju. Zato je zdaj naš fokus samo na tem, da naredimo čim večjo razliko."

"Na vseh dirkah letos sta imela proste roke"

Za zdaj imata proste roke. Foto: Guliver Image Lani so se med Verstappnom in Perezom pojavile prve napetosti, pa tudi po letošnji VN Savdske Arabije, ko je Nizozemec v zaključku dirke Mehičanu izmaknil točko za najhitrejši krog, pa čeprav so mu s komandnega mesta javili, da jih najhitrejši krog ne zanima. Tukaj je še Maxov oče Jos Verstappen, ki je že večkrat javno dejal, da bi moral Red Bull bolj odločno delati v prid njegovega sina. A Horner zdaj pravi, da lahko prosto dirkata drug proti drugemu. "Med njima je le šest točk. Oba sta zelo tekmovalna. Oba si želita zmag, zato smo ju tudi zaposlili. Odloča dogajanje na stezi. V Bakuju sta lahko prosto dirkala, na vseh dirkah letos sta imela proste roke." In dokler se v njun dvoboj ne bo vmešal še kak drug dirkač, bo temu tako še naprej, zaključuje Horner. Perez je v Azerbajdžanu v nedeljo dosegel svojo šesto zmago v formuli 1, Verstappen jih ima 37.

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, ko bodo drugič dirkali na VN Miamija okoli stadiona Hard Rock. Štart dirke v nedeljo ob 21.30.