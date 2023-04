V italijanskih medijih so se ta teden pojavili zapisi, da je javna skrivnost, da se Charles Leclerc že pogovarja z Mercedesom, saj naj bi obupal nad Ferrarijem. Monačan to v Bakuju zavrača. "Povsem sem predan Ferrariju."

Lani je 25-letni Monačan sezono začel z zmago. Foto: Guliver Image Po katastrofalnem začetku sezone ekipe Ferrari so se v preteklih dneh v italijanskem tisku pojavila namigovanja, da se Charles Leclerc že ozira po drugih možnostih za nadaljevanje kariere. Še več: pogovori z Mercedesom naj bi že stekli. Monačan dirka peto sezono za ponos Italije, a ima po treh dirkah skromnih šest točk in zaseda samo deseto mesto. Lani je po uvodnih treh, ko je dvakrat zmagal, vodil, a pozneje zaradi številnih napak ekipe izgubil boj za prvaka z Maxom Verstappnom (Red Bull). Ima pet zmag in 18 najboljših štartnih položajev.

Ob prihodu v Baku, kjer ta konec tedna poteka VN Azerbajdžana, je tako moral odgovarjati tudi na vprašanja na to temo. "Ne, z nikomer se ne pogovarjam. Trenutno ne," je zapise v italijanskih medijih zanikal 25-letni Monačan, ki ga trenutna pogodba na Ferrari veže do konca prihodnje sezone. Na neposredno vprašanje, ali je prejel klic šefa Mercedesove ekipe Tota Wolffa, pa je odgovoril: "Ne. Nobenega. Res nobenega. Smejete se, ker mi ne verjamete, ampak vam zagotovaljam."

"Povsem sem predan Ferrariju"

Tri dirke in dva odstopa na začetku sezone za Charlesa Leclerca. Foto: Guliver Image "Sem povsem osredotočen na projekt, katerega del sem zdaj. In to je Ferrari. Povsem mu zaupam in sem prepričan v uspešno prihodnost. Povsem sem predan Ferrariju. Rad imam Ferrari." Dodal je, da so bile njegove otroške sanje, da bi dirkal za Ferrari in z njim postal svetovni prvak." V Bakuju je obenem dejal, da je prepričan, da se bo kljub slabemu začetku letošnjega prvenstva, Ferrari kmalu vrnil na zmagovalno pot. Tudi vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur pravi, da je prepričan v Leclercovo predanost ekipi iz Maranella.

Podobno kot torej britanski tisk že mesece ugiba, kako dolgo bo Lewis Hamilton še vztrajal pri Mercedesu oziroma v formuli 1, torej zdaj Italijani pišejo, da je Leclerc njegova zamenjava. Sedemkratni svetovni prvak ima vendarle že 38 let, o podaljšanju pogodbe, ki mu poteče letos, pa se z Mercedesom še ni pogovarjal. Hamilton zdaj pravi, da ga govorice o Leclercu in Mercedesu ne ganejo, da ne bo zato čutil nobenega dodatnega pritiska.

Četrti dirkaški konec tedna v letošnji sezoni se z edinim prostim treningom začenja v petek ob 11.30, nato pa ob 15.00 sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko.