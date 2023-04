Pomežik in nasmehi. Je slavna pevka zapeljala Alonsa?

Pred dnevi so se namreč v rumenem tisku pojavili zapisi, da je Fernando Alonso sveže zaljubljen. Izbranka pa nihče drug kot ena največjih zvezdnic glasbene industrije Taylor Swift. Španski dirkač, ki bo poleti dopolnil 42 let, je govorice samo še podkuril z objavo na TikToku, ko je ob skladbi Swiftove bral novice na telefonu in nato pomežiknil v kamero.

Vprašanjem o devet let mlajši pevki se tako ni mogel izogniti tudi ob prihodu v Baku. "Vem, da gre za zasebno ljubezensko zgodbo (Love Story je Swiftina pesem), ampak slišal sem govorice," je vprašanje začel Will Buxton, novinar uradnega kanala tekmovanja ... In Alonsu se je samo smejalo. "Na to sem že odgovoril." "S pomežikom?" "Nič ne bom rekel. Zapleten je že format dirkanja v Bakuju." Podobno je z nasmeškom zadrege odgovarjal tudi novinarki angleške mreže Sky Sports. "Osredotočen sem samo na Baku in dirkanje."

Zagotovo zgovorno. Nekateri ugibajo, da je govorice sprožil kar lastnik ekipe Aston Martin, Lawrence Stroll, da bi bila ekipa deležna še več pozornosti. Že tako jo je letos Red Bullu, Mercedesu in Ferrariju vzela kar precej. Zagotovo pa je ta zgodba kot nalašč za Netflixovo serijo Drive to Survive. Če je le letos Aston Martin privolil v sodelovanje (lani so slovo Sebastiana Vettla povsem prezrli). Če se je res vnela ljubezen med Alonson in Swiftovo in bomo to naslednje leto gledali v Drive to Survive, bi to samo še okrepilo zanimanje za formulo 1 v ZDA, ki je s to serijo že tako ali tako eksplodiralo.

Še eno zanimivo naključje: v zadnji sezoni Drive to Survive se je Alonso oklical za antijunaka prvenstva, ena od pesmi Swiftove pa ima naslov Anti-Hero.