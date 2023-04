Verstappnu ne bo všeč: F1 spreminja pravila

Ta konec tedna bomo videli dve dirki in dvoje kvalifikacij. In en sam trening.

Ta konec tedna bomo videli dve dirki in dvoje kvalifikacij. In en sam trening. Foto: Guliver Image

Max Verstappen Foto: Reuters Napovedovalo se je že nekaj tednov, aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull) ni bil navdušen, a se je zdaj res zgodilo. Le tri dni pred začetkom dirkaškega konca tedna v Azerbajdžanu: sprememba v tekmovalnem pravilniku za velike nagrade formule 1, ki imajo ob klasični še sobotno šprintersko dirko. Te v formuli 1 poznamo od sezone 2021. V prejšnjih dveh so bile po tri, letos jih bo kar šest. Doslej je ta 100-kilometrska dirka odločila štartni vrsti red za nedeljsko glavno dirko v dolžini 300 kilometrov. Zdaj temu ne bo več tako.

Že ta petek v Bakuju bomo videli en prosti trening in nato kvalifikacije za štartna mesta na nedeljski dirki (in ne za sobotno, kot je bilo to v prejšnjih dveh letih). V soboto drugega treninga ne bo, ampak bodo izvedli nekoliko krajše kvalifikacije za šprintersko dirko (prvi del bo dolg 12 minut, drugi 10 in tretji le osem). V vsakem od treh delov bodo morali uporabiti nov set pnevmatik. V soboto popoldne bo nato sledil šprint, kjer bo točke dobilo najboljših osem (od osem do ena). V nedeljo bo sledila glava dirka, na kateri se delijo točke od 25 do ena.

Na šestih velikih nagradah bodo tako imele ekipe in dirkači en sam prosti trening za nastavitve dirkalnikov. V Bakuju, ko ekipe prihajajo z nekaj nadgradnjami na dirkalniku, bo to še dodaten izziv. Verstappnu tak format ni všeč, nedavno je celo grozil, da ga taka formula 1 ne zanima in jo utegne kar zapustiti. In zakaj sploh sprememba: ker naj bi dirkači zdaj bolj pritiskali, več tvegali na šprinterski dirki. Ker ta pač ne bo več odločala o štartnih mestih za glavno dirko.

Spored VN Azerbajdžana:



Petek, 28. 4.:

11.30 – prosti trening

15.00 – kvalifikacije za dirko



Sobota, 29. 4.:

11.30 – kvalifikacije za šprint

15.30 – šprinterska dirka



Nedelja, 30. 4.:

13.00 – dirka

Foto: Guliver Image O novem pravilniku so se več tednov pogovarjali predstavniki Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) in predstavniki ekip. Na torkovem glasovanju so spremembe potrdili soglasno.

Po Bakuju bodo takšni dirkaški konci tedna letos še v Avstriji, Belgiji, Katarju, Teksasu in v Braziliji.

Na preostalih velikih nagradah (teh bo letos še 14) sistem tekmovanja ostaja enak: trije prosti treningi, kvalifikacije in nedeljska dirka.