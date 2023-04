Strah, da Red Bull izgubi svojega genija?

Dirkalniki, pod katere je podpisal Adrian Newey, so zaslužni za pet Red Bullovih konstruktorskih naslovov in šest naslovov njihovih dirkačev. Nazadnje so dvojni naslov osvojili lani. To sezono pa so začeli s tremi zmagami (dvema dvojnima). Imajo že 58 točk prednosti pred Aston Martinom, v seštevku dirkačev pa Max Verstappen vodi 15 točk pred Sergiom Perezom.

Gre za takšnega genija, da še dandanes pri načrtovanju dirkalnikov najraje uporablja list, svinčnik in šestilo. Ekipi Red Bull se je pridružil leta 2006. Pred tem pa se je podpisal pod nekaj šampionskih dirkalnikov ekip McLaren in Williams.

Najbolj uspešni dirkalniki Adriana Neweyja:



Red Bull RB19 (2023) – 3 dirke, 3 zmage

Red Bull RB18 (2022) – 22 dirk, 17 zmag

Williams FW18 (1996) – 16 dirk, 12 zmag

Red Bull RB9 (2013) – 19 dirk, 13 zmag

Red Bull RB7 (2011) – 19 dirk, 12 zmag

Williams FW15C (1993) – 16 dirk, 10 zmag

Williams FW14B (1992) – 16 dirk, 10 zmag

McLaren MP4/13 (1998) – 16 dirk, 9 zmag

McLaren MP4-20 (2005) – 19 dirk, 10 zmag

Red Bull RB16B (2021) – 22 dirk, 11 zmag

Red Bull RB6 (2010) – 19 dirk, 9 zmag

Lani so osvojili oba naslova. Foto: Reuters A Newey se v zadnjih dveh letih ob formuli 1 v sklopu podjetja Red Bull Advanced Technologies ukvarja še z dvema projektoma. Prvi je superavtomobil RB18 Hypercar, ki bo imel 1.100 konjskih moči. Izdelali jih bodo samo 50 (leta 2025). Stal naj bi okoli pet milijonov evrov. Drugi pa je dizajniranje jadrnice za Ameriški pokal. Obenem se mu izteka trenutna pogodba z Red Bullovo ekipo formule 1. Zato so se marca pojavila ugibanja, da ga utegne k sebi zvabiti eden od tekmecev, mogoče kar Mercedes.

Vodja ekipe Red Bull Christian Horner je na to temo v pogovoru za Sky Sports ta teden dejal: "S srcem je še vedno pri formuli 1. Povsem je predan ekipi. O pogodbah in dolžini pogodb se ne pogovarjamo, a bo zagotovo pri nas še veliko naslednjih let. Je zelo pomemben del naše ekipe." O govoricah, ki ga povezujejo z Mercedesom, pa: "V 'paddocku' se vedno pojavljajo govorice. To je del formule 1."