Dirko s tremi prekinitvami dobil prvak, Russell in Ferrari doživela nočno moro

Prvi štart je dobil Russell. Foto: Guliver Image Max Verstappen (Red Bull) je na prvem štartu VN Avstralije v Melbournu izgubil prvo mesto, saj ga je že v prvem zavoju prehitel George Russell (Mercedes), v drugem pa še Lewis Hamilton (Mercedes). V osmem krogu se je zavrtel takrat šesti Alex Albon (Williams) in na stezo zmetal toliko peska, da je bila dirka prvič prekinjena. Še pred rdečo zastavo sta na postanek zapeljala Russell in Carlos Sainz (Ferrari) in tako izgubila vse možnosti za visoka mesta, saj so lahko ostali pod rdečo zastavo brez izguba časa menjali pnevmatike. Po drugem stoječem štartu je Hamilton sicer najprej ubranil vodstvo, a dva kroga pozneje je bil na ravnini Red Bull premočan za Mercedesa in Verstappen je v 12. krogu povedel. In vodstva ni več prepustil.

37. zmaga za Verstappna. Foto: Reuters V nadaljevanju si je privozil tudi že 12 sekund prednosti. Tako si je priboril 37. zmago v karieri in povečal prednost v skupnem seštevku, saj je Sergio Perez (Red Bull) z zadnjega štartnega mesta prišel do končnega petega. Razlika med njima je zdaj 15 točk. To je Nizozemčeva sploh prva zmaga v Avstraliji in prva za Red Bull na tem dirkališču po letu 2011. "Dirka je bila prava zmeda, ampak smo preživeli vse. Zmagali smo, kar je najbolj pomembno."

Hamilton je vodil le nekaj krogov. Foto: Guliver Image Hamilton si je z dirko brez napake pridirkal drugo mesto, Mercedes je imel v Albert Parku drugi najhitrejši dirkalnik. "Mega opravljeno delo! Kakšen izjemen rezultat. Ponosen sem na vse. Trudimo se še naprej," je bil navdušen sedemkratni prvak. Tudi na tretji letošnji dirki je tretje mesto osvojil Fernando Alonso (Aston Martin), pa čeprav se je v predzadnjem krogu zavrtel in zdrsnil na zadnje mesto. Štiri kroge pred ciljem je namreč trčil Kevin Magnussen (Haas) in dirka je bila drugič prekinjena. Za zadnja dva kroga so izvedli tretji stoječi štart, a je prišlo že v prvem zavoju do zapleta. Sainz se je zataknil v Alonsa in ta se je zavrtel. Za njimi pa še trčenje štirih voznikov, med sabo sta zadela dirkača Alpina, Pierre Gasly in Esteban Ocon. Dirka je bila tretjič prekinjena. Alonso je z nepoškodovanim dirkalnikom pripeljal v bokse. Vrnili so vrstni red pred tem štartom in tako se je Alonso vrnil na tretje mesto. Ker je bil do konca samo še en krog, ni bilo možno izpeljali četrtega štarta in dirka se je končala za varnostnim avtomobilom.

VN Avstralije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Lance Stroll (Aston Martin)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Nico Hülkenberg (Haas)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Guanju Džov (Alfa Romeo)

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

Odstop: Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Logan Sargeant (Williams), Nyck de Vries (Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Haas), George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams), Charles Leclerc (Ferrari)

Plameni iz Mercedesa, ničla za Ferrari

Motor je odpovedal v Mercedesu. Foto: Reuters Prava nočna mora za ekipo Ferrari in tudi Georga Russlla. Ne le, da je Britanec zaradi prehitrega prvega postanka izgubil vodstvo, pozneje je odstopil, ko mu je odpovedal motor. Toliko plamen iz zadka dirkalnika že dolgo nismo videli. Brez ene same točke so ostali rdeči iz Maranella. Charles Leclerc (Ferrari) je že v prvem krogu obtičal v peščen izletni coni, potem ko je vanj zadel Lance Stroll (Aston Martin). Že druga ničla v sezoni za Monačana. Kanadčan kazni ni dobil, kar je povsem razumljivo, saj je šlo za dirkaško trčenje. Toliko manj razumljivo pa je, da je pet sekund kazni za podoben stik z Alonsom dobil Sainz. Takrat je bil Španec četrti. Ker pa se je dirka končala za varnostnim avtomobilom in so vozili en za drugim, je pet sekund kazni pomenilo, da je nazadoval na zadnje, 12. mesto. "To je nesprejemljivo. Morajo počakati, da se po dirki pogovorijo z mano. Ta kazen je prestroga," je bil besen Sainz.

Sploh prve točke v sezoni je osvojil McLaren. Lando Norris je najbolje unovčil kar osem odstopov in osvojil šesto mesto, Oscar Piastri pa je pred domačimi navijači osvojil prve točke v formuli 1 za osmo mesto. V konstruktorskem seštevku so tako celo prehiteli Alpine, ki ima v uvodu v sezono sicer hitrejši dirkalnik.

Prvenstvo formule 1 se bo nadaljevalo zadnjo aprilsko nedeljo v Azerbajdžanu. Vmes bi morala biti še dirka na Kitajskem, a so jo že pred meseci odpovedali.

Skupni seštevek (3/23):



1. Max Verstappen (Red Bull) 69 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 54

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 38

5. Carlos Sainz (Ferrari) 20

6. Lance Stroll (Aston Martin) 20

7. George Russell (Mercedes) 18

8. Lando Norris (McLaren) 8



1. Red Bull Honda 123 točk

2. Aston Martin Mercedes 65

3. Mercedes 56

4. Ferrari 26

5. McLaren Mercedes 12

6. Alpine 8

Na stopničkah dirkači s kar 11 naslovi svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Russell pred štartom: "Gremo na zmago"

George Russell dobre volje na novinarski konferenci po kvalifikacijah. Foto: Reuters To je bila tretja dirka sezone 2023. Prvo je dobil Verstappen, drugo Perez, Red Bull je na obeh dosegel dvojno zmago. Ločila ju le točka, potem ko je Verstappen v Savdski Arabiji odpeljal najhitrejši krog. Na štartu VN Avstralije sta bila vsak na svojem koncu štartne vrste: Nizozemec prvi, Mehičan 20. Zadnji je zaradi težav z zavorami večkrat zdrsnil s steze, v prvem delu kvalifikacij je tako obtičal v peščeni izletni coni in zanj je bilo borbe za "pole position" konec. Verstappen pa je bil v Melbournu sploh prvič na prvem štartnem položaju. V Avstraliji še ni zmagal. "Mislim, da smo letos že dokazali, da imamo za dirko zelo dober dirkalnik."

"To je manjše presenečenje. Mogoče so presenečeni še sami," je Verstappen povedal o drugem in tretjem na štartni vrsti. To sta bila Mercedesova dirkača Russell in Hamilton. Z najboljšimi kvalifikacijami v sezoni sta zaostala manj kot pol sekunde. Russell, ki je edini voznik, ki je dobil eno od zadnjih 13 dirk, pa ni dirkač Red Bulla (lani Brazilijo), je Verstappnu po kvalifikacijah poslal jasno sporočilo: "Gremo na zmago. Moramo iti. Max bo zelo hiter. To je jasno. Mislim, da je tukaj težko prehitevati, zato bosta štart in prvi krog zelo pomembna. Ker ima Red Bull visoko končno hitrost, se bo z Maxom težko boriti. A če se bo ponudila priložnost, jo bomo zgrabili!"

Kako se je dirka razpletala:



Cilj dirke! Po dveh urah in 35 minutah. Zmaga za Verstappna, Sainz je po petih sekundah kazni padel izven deseterice. Brez točk za Ferrari.



Še zadnji krog dirke za varnostnim avtomobilom.



Vendarle še nimamo končnega vrstnega reda. Pet sekund kazni za Sainza, ker je zadel v Alonsa. Strogo dosojeno, zdela se je povsem klasična nesreča. Tako bo izgubil nekaj mest. "Kazen ni zaslužena. Prestroga je. Po dirki se morajo pogovoriti z mano."



Ob 9.33 se bo dirka nadaljevala. A ker je ostal le en krog, ne bo stoječega štarta, samo en krog za varnostnim avtomobilom. Tako imamo končni vrstni red. Verstappen bo dobil 37. zmago, Hamilton drugi, Alonso še tretjič letos tretji.



Še 1 krog (rdeča zastava): 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Stroll, 6. Perez, 7. Norris, 8. Hülkenberg, 9. Piastri, 10. Džov, 11. Cunoda, 12. Bottas.



Vrnili so vrstni red pred tretjim štartom, ker niso vsi pripeljali do prvega vmesnega časa predzadnjega kroga, preden je bila dirka znova prekinjena. Alonsa tako ostaja tretji.



Ni še jasno, kako se bo dirka nadaljevala, ko sta do konca manj kot dva kroga. In kakšen je sploh vrstni red. Verstappen, Hamilton in Sainz so kot prvi trije zapeljali v bokse. Alonso je pripeljal v bokse in upa, da bo ponovni štart po vrstnem redu, kot je bil pred temi trčenji. Odstopili so Gasly, Ocon, De Vries in Sargeant.



Štart številka 3! Dober štart Verstappna, ki je ostal pred Hamiltonom. V prvem zavoju se je Sainz zataknil v Alonsa, ki se je zavrtel. V ozadju trčenje Alpinov. Rdeča zastava!



Krog za ogrevanje in nato stoječi štart. In samo še dva kroga!



Nadaljevanje dirke z novim stoječim štartom ob 8.56.



Še 2 kroga (rdeča zastava): 1. Verstappen, 2. Hamilton +8,3, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Perez, 8. Norris, 9. Hülkenberg, 10. Ocon, 11. Piastri, 12. Džov.



Rdeča zastava. Še druga prekinitev dirke. Na stezi je toliko umazanije. Deset sekund Verstappnove prednosti je izničene. Vsi bodo lahko menjali pnevmatike in nato sledita še dva kroga. Nadaljevanje s stoječim štartom. Dirkači so presenečeni.



Še 4. krogi: Varnostni avto. Magnussen je oplazil zaščitne gume, guma je odletela v zrak. Ustavil je na nevarnem mestu.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Hamilton +8,3, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Perez, 8. Norris, 9. Hülkenberg, 10. Ocon, 11. Piastri, 12. Magnussen.



Še 8 krogov: Manj dramatičen razplet dirke, večina varčuje z materialom, predvsem s pnevmatikami, potem ko so na istih že 40 krogov.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Hamilton +11,2, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Norris, 9. Perez, 10. Ocon, 11. Piastri, 12. Magnussen.



Še 14 krogov: Zmagovalec prejšnje dirke Perez vendarle mimo Norrisa na osmo mesto.



Še 18 krogov: Vendarle je Mercedes še hiter, najhitrejši krog za Hamiltona, ki ima dobro sekundo prednosti pred Alonsom. Za vodilnim pa zaostaja devet sekund.



Še 20 krogov: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Norris, 9. Perez, 10. Ocon, 11. Piastri, 12. Magnussen.



34. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Norris, 9. Perez, 10. Ocon, 11. Piastri, 12. Cunoda.



30. krog: Najhitrejši krog vodilnega Verstappna, ki ima že osem sekund prednosti.



27. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton +6,7, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Norris, 9. Perez, 10. Cunoda, 11. Ocon, 12. Piastri.



24. krog: Sainz mimo Gaslyja in je zdaj četrti. Med dobitniki točk tudi že Perez (deveti), ki je štartal kot zadnji iz boksov.



22. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Norris, 9. Cunoda, 10. Piastri, 11. Ocon, 12. Perez.



20. krog: Hamilton se boji, da gume ne bodo zdržale do konca. Ima slabe tri sekunde zaostanka in dobro sekundo prednosti pred Alonsom.



18. krog: Drama se nadaljuje. Zagorelo je v motorni enoti Mercedesa. Russell je odstopil na štartni ravnini. Toliko plamen že dolgo nismo videli. Po štartu je bil prvi, nato po prekinitvi sedmi, zdaj pa odstop s četrtega mesta.



15. krog: Verstappen že več kot tri sekunde pred Hamiltonom. Na potezi tudi Sainz, ki je že šesti. Pridobil je že štiri mesta.



13. krog: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Sainz, 9. Cunoda, 10. Norris ... 15. Perez.



12. krog: Red Bull je enostavno premočan, brez pravega boja prehiteva Hamiltona in je že v vodstvu. Russell je po drugem štartu pridobil že dve mesti.



11. krog: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Russell, 6. Stroll, 7. Hülkenberg, 8. Cunoda, 9. Norris, 10. Sainz.



Štart številka 2! Dobro je potegnil Hamilton, Verstappen za napad ni imel možnosti.



Ker je šlo za rdečo zastavo, zdaj klasični stoječi štart. Dirka se začenja znova. Vsi so menjali gume. Postanki niso več obvezni, a do konca je še 49 krogov.



Nadaljevanje dirke ob 7.33. Pometajo progo, zaščitne gume so že popravili.



Rdeča zastava. Russell odkimava in se opravičuje ekipi. Očitno se je sam odločil za postanek. Toto Wolff: "Zas*** so nas. A se še lahko prebijemo do stopničk."



9. krog (rdeča zastava): 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Alonso, 4. Stroll, 5. Gasly, 6. Hülkenberg, 7. Russell, 8. Sainz, 9. Cunoda, 10. Norris, 11. Piastri, 12. De Vries.



Rdeča zastava. Dirka je prekinjena. Na stezi je namreč toliko peska, da bo potrebno več časa, da pometejo progo. In zdaj bodo lahko menjali pnevmatike brez izgube časa. Smola torej za Russlla in Sainza, ki sta s postankom izgubila več mest.



8. krog: Še drugič varnostni avto. V pesku je Albon, ki je bil z Williamsom kar šesti. Ogromno peska na stezi. Zavrtel se je, zletel s steze in nato iz peska priletel nazaj na asfalt. Še dobro, da se ni nihče zabil vanj. Russell in Sainz v bokse na postanek, Hamilton in Verstappen sta ostala na stezi.



6. krog: Russell, Hamilton in Verstappen en za drugim. Nizozemec z najhitrejšim krogom na dirki. Sainz za njimi zaostaja dobro sekundo.



3. krog: Leteči štart. Mercedesa sta ostala pred Verstappnom.



1. krog (varnostni avto): 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Verstappen, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Albon, 7. Stroll, 8. Gasly, 9. Hülkenberg, 10. Cunoda.



Štart: Russell je že v prvi zavoj prehitel Verstappna, Hamilton pa je prvaka prehitel v drugem zavoju. Dvojno vodstvo Mercedesa. Leclerc v drugem zavoju v peščeni izletni coni, vanj je zadel Stroll. Varnostni avto, ker bo treba umakniti Ferrarijev dirkalnik.



Krog za ogrevanje.



Še 10 minut do štarta: Sončno popoldne v Melbournu. Sergio Perez in Valtteri Bottas bosta štartala iz boksov. V Red Bullu so menjali dele pogonskega sistema, pri Alfi Romeo pa vzmetenje. Oba sta bila tako ali tako v zadnji vrsti.