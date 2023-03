O največjem razočaranju uvodnih dveh dirk prvenstva formule 1 ni dvoma. To je Ferrari. Da Mercedes tudi letos ne bo konkurenčen Red Bullu, smo pričakovali, Charlesa Leclerca s Ferrarijem pa se je vendarle znova omenjalo za glavnega izzivalca svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu. Nato pa je sledil odstop v Bahrajnu in le sedmo mesto v Abu Dabiju. Razlika med njima je tako že 38 točk. Ferrari (26 točk) pa ima v konstruktorskem seštevku 61 zaostanka za Red Bullom. Pred njim sta Aston Martin in Mercedes (po 38 točk).

Frederic Vasseur Foto: Guliver Image Pred nadaljevanjem prvenstva, ki ga bo prvoaprilski konec tedna gostila Avstralija oziroma Melbourne, novi šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur miri tifose, najbolj strastne Ferrarijeve navijače: "Ostati moramo mirni. Ne gre vse narobe." To je sicer res. Na obeh prizoriščih so bili v igri za prvi štartni položaj, a kaj, ko so imeli nemalo težav s pogonskim sklopom in visoko obrabo pnevmatik. "V Savdski Arabiji smo v primerjavi z Bahrajnom že naredili nekaj dobrih sprememb, saj kar se tiče same hitrosti v primerjavi z Aston Martinom in Mercedesom. Na dirki nam je težavo predstavljala naša prednost − hitrost na trših pnevmatikah."

Red Bull je na obeh dirkah osvojil dvojni zmagi in jih je od maksimalno možnih 88 točk zbral kar 87 (samo v Bahrajnu niso dobili točke za najhitrejši krog). Vasseur meni, da jih lahko ujamejo in tudi premagajo: "Mislim, da lahko. Še naprej moramo razvijati dirkalnik. Ne smemo razmišljati o zaostanku, ampak o tem, kako zaostanek zmanjšati. Osredotočiti se moramo nase. Vemo, kdaj smo počasnejši, in to moramo odpraviti." V Avstralijo bodo pripeljali le nekaj manjših novosti na dirkalniku, večji napredek tako pričakujejo šele s četrto dirko. Do te je namreč še daleč: šele konec aprila bo v Bakuju. Kar trije zaporedni aprilski konci tedna brez dirke so posledica tega, da so naknadno s koledarja izbrisali VN Kitajske, in je niso nadomestili ali premaknili datum VN Azerbajdžana teden dni vnaprej.

Mercedes: Ni realno, da jih lahko premagamo

Toto Wolff Foto: Guliver Image Medtem pa v Mercedesu, ki imajo s še počasnejšim dirkalnikom vendarle že tri uvrstitve med najboljših pet, ne verjamejo, da je Red Bull letos premagljiv. "Za nami sta šele dve dirki, ampak ko pogledamo zaostanek, ni realno, da jih lahko premagamo," je dejal vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. Lewis Hamilton je z dvema petima mestoma in 20 točkami na petem mestu v prvenstvu, George Russell pa s sedmim in četrtim na šestem mestu (18 točk). Mlajši od obeh Britancev je po prvi dirki dejal, da lahko Red Bullov dvojec zmaga na vseh 22 dirkah letošnjega prvenstva.