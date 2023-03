Verstappen pridobil 13 mest, Perez pa zanj nedosegljiv

Sergio Perez (Red Bull) je z vodstvom od štarta do cilja dobil drugo dirko letošnjega prvenstva formule 1. Peta zmaga v formuli 1 za Mehičana. Kos mu ni bil niti ekipni tekmec Max Verstappen (Red Bull), ki mu je na drugem mestu sledil zadnjih 25 krogov, a zaostanka petih sekund ni mogel zmanjšati.

Nizozemec je deset krogov pred ciljem sporočil ekipi, da čuti, da s polgredjo znova nekaj ni v redu, a je njegov dirkalnik vendarle zdržal do konca. Zaradi mehanske okvare pogonske polgredi je v soboto obstal v drugem delu kvalifikacij in štartal s 15. mesta. Že do 20. kroga se je prebil na šesto mesto, nato pa še profitiral, ko je postanek opravil v času, ko je bil na stezi varnostni avto (na stezi je s pokvarjenim Aston Martinom obstal takrat četrti Lance Stroll). Za njim sta zaostala oba Ferrarija. Ko se je dirka nadaljevala pa je brez pravega boja premagal oba dirkača Mercedesa in Fernanda Alonsa (Aston Martin). V zadnjem krogu dirke je najhitrejši krog in s tem dodatno točko vzel Perezu in tako s to točko prednosti vodi v skupnem seštevku.

CILJ! Karirasta zastava za Pereza. Peta zmaga za Mehičana. Verstappen po 15. štartnem mestu na koncu drugi. Nizozemec z najhitrejšim krogom v zadnjem krogu, kar pomeni, da bo vodil v skupnem seštevku. Alonso tretji, dobrih pet sekund pred Russellom.



VN Savdske Arabije:



1. Sergio Perez (Red Bull)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Guanju Džov (Alfa Romeo)

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

15. Logan Sargeant (Williams)

16. Oscar Piastri (McLaren)

17. Lando Norris (McLaren)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Odstop: Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)



Zadnji krog. Perez proti svoji peti zmagi in vodstvo v skupnem seštevku, saj ima za zdaj tudi najhitrejši krog za dodatno točko.



Še 5 krogov: 1. Perez, 2. Verstappen +4,5, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Cunoda.



Še 7 krogov: Razlika med prvima dvema ostaja dobre štiri sekunde. Z Verstappnovim dirkalnikom očitno le ni hujpega.



Še 10 krogov: 1. Perez, 2. Verstappen +4,6, 3. Alonso +19,6, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Cunoda.



Še 12 krogov: Verstappen ekipi sporoča, da se pogonska polgred ne odziva kot običajno, da prihajajo iz nje čudne zvoki. Prav zaradi te je včeraj kvalifikacije končal že v drugem delu.



Še 16 krogov: Verstappen samo malenkostno zmanjšuje zaostanek za vodilnim Perezom. Alonso zaostaja 15 sekund, Ferrarija že 25, slediti ne moreta niti Mercedesovi dvojici.



Še 18 krogov: 1. Perez, 2. Verstappen +4,9, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Cunoda.



30. krog: Še 20 krogov, najprej najhitrejši krog Pereza, nato še hitrejši Verstappna, a ostaja pet sekund prednosti. Za zdaj brez privilegijev za številko 1 v Red Bullu.



28. krog: Najhitrejši krog za Verstappna, a ostaja pet sekund za Perezom. Hamilton za četrto mesto napada ekipnega kolega.



25. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Alonso, 4. Russell, 5. Hamilton 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Gasly.



24. krog: Verstappen zdaj brez pravega boja še mimo Alonsa. Vodilni Perez ima šest sekund prednosti.



23. krog: Hamilton je na mehkejših gumah in za peto mesto prehiteva Sainza. Verstappen pa s pomočjo DRS zlahka mimo Russella na tretje mesto.



22. krog: 1. Perez, 2. Alonso 2,4, 3. Russell, 4. Verstappen, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Leclerc, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Gasly.



21. krog: Leteči štart, Perez je zlahka zadržal prvo mesto, Alonso je komaj ubranil napad Russella.



20. krog: Alonso je oddelal pet sekund kazni, a zaradi varnostnega avtomobila ni izgubil nič. Vsi so en za drugim. Verstappen je že četrti. Izgubila pa sta Ferrarija, ki sta bila v boksih pred varnostnim avtomobilom.



20. krog (varnostni avto): 1. Perez, 2. Alonso, 3. Russell, 4. Verstappen, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Leclerc, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Gasly.



19. krog: Med varnostnim avtomobilom v bokse peljejo Perez, Alonso, Rusell, Verstappen, Hamilton ...



18. krog: Varnostni avto. Na nevarnem mestu je na stezi ustavil Stroll. Tehnična okvara na Aston Martinu. Pred svojim postankom je bil četrti.



17. krog: Verstappen je prehitel Leclerca, ki pa takoj zatem pelje na menjavo pnevmatik.



15. krog: Stroll, Gasly in Sainz krog pozneje prvi na prvo menjavo pnevmatik.



13. krog: 1. Perez, 2. Alonso +4,5, 3. Russell +11,9, 4. Stroll, 5. Sainz, 6. Leclerc, 7. Ocon, 8. Verstappen, 9. Hamilton, 10. Gasly.



12. krog: Verstappen na štartni ravnini zlahka mimo Hamiltona na osmo mesto.



11. krog: Perez najhitrejši krog na dirki. Je dve sekundi pred Alonsom. Španec ima skoraj pet sekund prednosti pred Russellom. Toliko bo moral "odsedeti" kazni v boksih.



9. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Russell, 4. Stroll, 5. Sainz, 6. Ocon, 7. Leclerc, 8. Hamilton, 9. Gasly, 10. Verstappen.



7. krog: Verstappen je pridobil štiri mesta in je s 17 sekundami zaostanka 11. Leclercije prehitel Gaslyja in je osmi.



5. krog: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Russell, 4. Stroll, 5. Sainz, 6. Ocon, 7. Hamilton, 8. Gasly, 9. Leclerc, 10. Džov ... 12. Verstappen.



4. krog: Red Bull je premočan za Aston Martin. Perez je prehitel Alonsa in že vodi.



2. krog: Pet sekund kazni pri prvem postanku za vodilnega Alonsa, ker se je napačno postavil na svoje štartno mesto (približno 30 centimetrov preveč v levo).



1. krog: 1. Alonso, 2. Perez, 3. Russell, 4. Stroll, 5. Sainz, 6. Ocon, 7. Hamilton, 8. Gasly, 9. Leclerc, 10. Džov ... 13. Verstappen.



Štart! Boljši štart za Alonsa in prehitel je Pereza še pred prvim zavojem. A "lev", kot ga je poimenoval Perez, se je napačno postavil na štartno mesto. Komisarji že preučujejo.



Krog za ogrevanje. Hamilton bo dirko začel s tršimi gumami kot šest tekmecev pred njim.



Štartna mesta: 1. Perez, 2. Alonso, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Stroll, 6. Ocon, 7. Hamilton, 8. Piastri, 9. Gasly, 10. Hülkenberg ... 12. Leclerc ... 15. Verstappen.



Še 15 minut do štarta: V Džedi je padla noč, reflektorji so prižgani in ob 18.00 se začne druga dirka sezone formule 1. Na prizorišču je tudi Will Smith.

V prvi štartni vrsti druge od 23 dirk letošnje sezone formule 1 sta Sergio Perez (Red Bull) in Fernando Alonso (Aston Martin), ki sta prvo dirko sezone pred 14 dnevi v Bahrajnu končala na drugem oziroma tretjem mestu. Za 33-letnega Mehičana je to drugi "pole position" v karieri (prvo je dosegel lani prav v Savdski Arabiji), dirkal bo za svojo peto zmago. Veteran pri 41 letih iz Španije pa bo poskušal presenetiti z zmago, ki bi bila njegova 33. v kraljici avtomotošporta oziroma prva po skoraj 10 letih.

"Mislim, da imamo zelo dober dirkalnik za dirko, boljši od konkurence. Marsikaj se lahko zgodi, pričakujem, da bo tudi Max prišel v ospredje," je pred štartom dejal Perez. "Sam ne bom razmišljal o Maxu, najprej moram poskrbeti, da v uvodnih krogih zadržim prvo mesto. Če bom leva Alonsa zadržal za sabo, bo vse v redu." Na uličnih dirkališčih, ko lahko vrstni red premešata tudi kakšna nesreča in varnostni avto, Maxa Verstappna (Red Bull) s 15. štartnega mesta zato ni mogoče povsem izločiti iz boja za stopničke. V drugem delu kvalifikacij je obstal zaradi mehanske okvare (pogonska polgred). "Na tej stezi je vse mogoče. Tukaj smo videli že marsikaj norega, a vseeno ostajam realen. Osvojiti želim čim več točk," je po ponesrečenih kvalifikacijah povedal Nizozemec.