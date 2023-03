Hamilton: Lani smo imeli težko leto, a sem še vedno tu

Prvenstvo formule 1 2023 se konec tedna nadaljuje v Savdski Arabiji. To je velika nagrada, na kateri je Lewis Hamilton nazadnje zmagal. Konec sezone 2021. "Lani smo imeli težko leto, a sem še vedno tu. Če bomo imeli tudi letos težko leto, bom še vedno tukaj," 38-letnik zavrača govorice, da je to njegova zadnja sezona z Mercedesom, če ta ne bo imel kmalu spet zmagovitega dirkalnika.

Zadnja zmaga Lewisa Hamilton. Peti december 2021 v Džedi. Foto: Reuters S sedmimi naslovi svetovnega prvaka in rekordnimi 103 zmagami najuspešnejši voznik formule 1 vseh časov Lewis Hamilton (Mercedes) je nazadnje na najvišjo stopničko stopil pred 16 meseci na predzadnji dirki sezone 2021. To je bila premierna VN Savdske Arabije. Teden pozneje mu je v zadnjem krogu VN Abu Dabija naslov prvaka izmaknil Max Verstappen (Red Bull). Takrat ni manjkalo govoric, da bo razočaran kar končal kariero. A je sam pozneje zanikal, da bi res razmišljal o tem.

Sledila je sezona 2022, ko sploh prvič v 16-letni karieri v formuli 1 ni zmagal na niti eni dirki. In po uvodni veliki nagradi letošnjega prvenstva ne kaže veliko bolje, saj ima Mercedes za zdaj le četrti najhitrejši dirkalnik. V Bahrajnu je sicer bil peti, a skoraj minuto za zmagovalcem Verstappnom. Ker je v pogovoru za BBC radio dejal, da Mercedes ni prisluhnil njegovim besedam, da lanski in s tem tudi letošnji dizajn dirkalnika ni ustrezen, so se znova pojavile govoric o koncu njegov kariere. Ima 38 let. Dosegel je že več kot vse.

"Lani smo imeli težko leto, a sem še vedno tu"

V Bahrajnu je bil peti. Foto: Guliver Image "Ljudje si izmišljujejo govorice brez kakršnihkoli dejstev," britanski dirkač zdaj odločno zavrača, da bo razplet te sezone vplival na njegovo prihodnost pri Mercedesu oziroma v formuli 1. Z njim je osvojil šest dirkaških naslovov (enega z McLaren Mercedesom) in osem konstruktorskih. "Mercedes me podpira od mojega 13 leta. Lani smo imeli težko leto, a sem še vedno tu. Če bomo imeli tudi letos težko leto, bom še vedno tukaj. Sem borec. Borimo se skupaj z ekipo. Rad imam izziv in iskanje rešitev." Ne manjka mu niti motiva, starost pa prav tako ni ovira. Dokaz za to je 42-letni Fernando Alonso, ki je z Aston Martinom v Bahrajnu osvojil tretje mesto. "Še vedno verjamem, da sem sposoben dirkalnik priganjati do takšne meje, kot ga ne more nihče drug."

Pogodba z Mercedesom mu po tej sezoni poteče. Resni pogovori za podaljšanje še niso stekli. "Kar se tega tiče, sem povsem sproščen. Ni nujno, da se dogovorimo že zdaj. Podpisana bo, ko bomo pripravljeni. Imam zelo dober odnos s Totom in Mercedesom. Podpiramo drug drugega. Veselim se naše skupne prihodnosti. Ponosen sem na delo, ki ga opravljamo na dirkališču in zunaj njega."

Brundle: Po moje je del Lewisa, ki razmišlja, da bi šel k Ferrariju

Red Bull ima spet boljši dirkalnik. Foto: Guliver Image Nekdanji dirkač in zdajšnji televizijski analitik na Sky Sports Martin Brundle je v pogovoru za podcast mreže Sky Sports razlagal, da prave alternative, kje bi Hamilton lažje osvojil rekordni osmi naslov svetovnega prvaka, nima. Ferrari ima že vrsto let svoje težave, pri Red Bullu pa je jasno, da je Verstappen, ki ga podpirajo že od malega, njihova številka 1. "Veliko razlogov je, da ostane pri Mercedesu. Samo povedati mu morajo, kako bodo izboljšali dirkalnik. Ampak veste, tudi Ayrton Senna je zapustil McLaren in šel k Williamsu, pa Michael Schumacher je iz Benettona prestopil k Ferrariju. Po moje je del Lewisa, ki razmišlja, da bi šel k Ferrariju in ga spremenil v šampionsko ekipo, kot je to uspelo Schumacherju. Če torej ne more tukaj osvojiti osmega naslova, zakaj se torej ne bi zabaval nekje drugje?"

Nikar ne prehitevajmo. Mercedes ima vendarle na začetku te sezone veliko manj težav z dirkalnikom kot lani. In če ima kdo znanje in sredstva, da dirkalnik izboljša, so to prav oni. Morda ne za naslov prvaka v letu 2023, zagotovo pa vsaj za kakšno zmago. Tudi lani so vendarle dosegli eno, na predzadnji dirki je bil to George Russell.