Strah tekmecev: "Zmagajo lahko vse dirke sezone"

36. zmaga v karieri. Foto: Guliver Image Max Verstappen (Red Bull) je v desetem poizkusu prvič zmagal v Bahrajnu. In ni imel pravega tekmeca. Bil je pol sekunde na krog hitrejši od Ferrarija in celo sekundo od Aston Martina in Mercedesa. In prav to je tisto, kar skrbi tekmece in nenazadnje tudi gledalce. Že lani je dominiral, ko je dobil rekordnih 15 od 22 dirk. "V Bahrajnu smo bili zelo dobri, kar se tiče obrabe pnevmatik. Že v Džedi bodo, kar se tiče hitrosti na dirki, razlike mnogo manjše," pravi Nizozemec, ki se je tako že obrnil proti drugi dirki sezone veliki nagradi Savdske Arabije. Na zelo abrazivnem bahrajnskem asfaltu je imel največ težav z obrabo Ferrari. Red Bull je bil v prednosti tudi zaradi boljšega pospeška iz počasnih in srednjehitrih zavojev. "Mislim, da je Ferrari na ravninah zelo hiter in zelo dobro je, če imaš to v Džedi." Sploh prvič je tako Red Bull na uvodni dirki sezone dosegel dvojno zmago (Sergio Perez je bil drugi). Je pa res, da zmagovalec prve dirke sezone ni bil prvak že vse od leta 2016 (Nico Rosberg).

Russell: Pričakujem, da lahko zmagajo vse dirke sezone

Mercedes na prvi dirki sezone ni bil kos niti presenečenju Aston Martinu. Foto: Guliver Image "Red Bull je že osvojil to prvenstvo. Ne verjamem, da se bo lahko kdo letos boril z njimi," pa so več kot pesimistične besede zadnjega zmagovalca dirke, ki ne prihaja iz ekipe Red Bull. To je George Russell (Mercedes), ki je zmagal na predzadnji dirki lanske sezone (Brazilija). Mladi Britanec je bil v nedeljo s 56 sekundami zaostanka sedmi. "Pričakujem, da lahko zmagajo vse dirke sezone. To stavim. Tako hitri so, da ne vidim nikogar, ki bi se lahko kosal z njimi. Pa so bili ta konec tedna počasnejši kot pa na testiranjih. Morda ne bodo na vseh dirkah na prvem štartnem položaju, saj je Ferrari na kvalifikacijah zelo konkurenčen. Ampak ko gre za ritem na dirki, pa so v zelo, zelo dobrem položaju." Tudi peti Lewis Hamlton (Mercedes) je priznal, da so bile stopničke zanje nedosegljive. "Bili smo kilometre stran. Če se Ferrari ne bi pokvaril, bi bili mi šesti. Niti blizu nismo bili stopničkam." Dodal je, da so trenutno samo četrta najhitrejša ekipa, tudi za Aston Martinom.

Ferrarija tretjega mesta stal material. Znova.

Ferrari s četrtim mestom Sainza in odstopom Leclerca ne more biti zadovoljen. Foto: Guliver Image Tako kot lani je torej Red Bullu najbližje Ferrari, a tako kot lani se znova sami "streljajo v koleno". Ponovno imajo težave z vzdržljivostjo materiala. Z dirkalnika Charlesa Leclerca so na začetku kvalifikacij začeli odpadati deli. Že pred štartom so morali v njegovem dirkalniku zamenjati baterijo v pogonskem sklopu. Na sezono lahko uporabijo samo dve. Nato je sredi dirke odstopil zaradi odpovedi pogonskega sklopa. In tukaj je še že omenjena večja obraba pnevmatik, zaradi česar je ob koncu dirke Fernando Alonso (Aston Martin) za končno tretje mesto prehitel Carlosa Sainza (ferrari): "Tako na Red Bullovem kot na dirkalniku Aston Martina se pnevmatike manj obrabljajo. Mi in Mercedes pa imamo podobno veliko obrabo," je po dirki poudaril Sainz. Uporabil je celo besedo "zaskrbljujoče", ko je govoril o formi Aston Martina. "Upam, da na drugih dirkališčih ne bomo tako hitro "skuhali" gum."