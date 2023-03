Prvak šampionsko, Alonso s prehitevanji na stopničke

Max Verstappen je v desetem poizkusu sploh prvič zmagal na dirkališču Sakhir. Foto: Reuters Svetovni prvak Max Verstappen in njegov Red Bull sta začela sezono 2023, kjer sta končala prvenstvo 2022. Nizozemec si je z vodstvom od štarta do cilja pridirkal 36. zmago v formuli 1. V prvem delu dirke je bil po pol sekunde na krog hitrejši od Ferrarija in celo sekundo od Mercedesa in Aston Martina. Kljub ponesrečenem štartu je uspeh Red Bulla z drugim mestom dopolnil Sergio Perez, ki se je po drugem postanku vrnil pred Charlesa Leclerca (Ferrari).

Lanski podprvak Leclerc je 16 krogov pred karirasto zastavo parkiral ob stezi. Bil je tretji, nato pa odpoved pogonskega sklopa. In na tretjem mestu se je znašel Carlos Sainz (Ferrari). A na Ferrariju so se pnevmatike bolj obrabljale kot na drugih dirkalnikih in 12 krogov pred ciljem ga je prehitel Fernando Alonso (Aston Martin). Enainštiridesetletni dvakratni prvak je tako osvojil svoje 99. stopničke v formuli 1. Njegov prestop iz Alpina v Aston Martin se je tako izkazal na zadetek v polno.

Fernando Alonso Foto: Reuters Alonso je v prvem krogu sicer izgubil dve mesti. Ko je vanj v drugem zavoju rahlo zadel Lance Stroll (Aston Martin), ga je po Lewisu Hamiltonu prehitel še George Russell. A je Španec pozneje na stezi opravil z obema. Ko si stopničke priboriš s prehitevanji, so te še toliko bolj sladke. "Ta dirkalnik je prav užitek voziti," je že med dirko sporočil prej radijske zvene. Sainz je tako končal na četrtem mestu, Hamilton na petem, Russell samo na osmem. Slednjega je ob koncu prehitel še Stroll in to samo 12 dni po operaciji zlomljenega zapestja. "Stopničke na prvi dirki sezone je res vrhunsko. Da imamo drugi najboljši dirkalnik, je neresnično," se je smejalo Alonsu, ki so ga gledalci izbrali za dirkača dneva.

VN Bahrajna:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +11,9

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +38,6

4. Carlos Sainz (Ferrari) +48,0

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +50,9

6. Lance Stroll (Aston Martin) +54,4

7. George Russell (Mercedes) +55,8

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +72,6

9. Pierre Gasly (Alpine) +73,7

10. Alex Albon (Williams) +89,7

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +90,8

12. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

13. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1 krog

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

17. Lando Norris (McLaren) +1 krog

Odstop: Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)



Skupni seštevek (1/23):



1. Max Verstappen 25 točk

2. Sergio Perez 18

3. Fernando Alonso 15

4. Carlos Sainz 12

5. Lewis Hamilton 10

6. Lance Stroll 8

7. George Russell 6

8. Valtteri Bottas 4



1. Red Bull 43 točk

2. Aston Martin 23

3. Mercedes 16

4. Ferrari 12

5. Alfa Romeo 4

6. Alpine 2

7. ALpha Tauri 1

Alex Albon Foto: Reuters Pierre Gasly je z zadnjega mesta rešil čast ekipe Alpine z devetim mestom. Medtem ko je Esteban Ocon odstopil, pred tem pa je dobil kar tri kazni (napačna pozicija na štartu, napačno prestajanje prve kazni, prehitra vožnja skozi bokse). Najpočasnejši na prvi dirki pa McLaren. Lando Norris je bil zadnji, 17., Oscar Piastri je o okvaro na elektroniki odstopil. Na začelju sta še Alpha Tauri in Haas. Ob Aston Martinu je korak naprej naredil še Williams, Alex Albon je legendarni ekipi pridirkal točko za 10. mesto, novinec Logan Sargeant pa je bil 12., najboljši med novinci.

Prvenstvo 2023 se bo nadaljevalo čez 14 dni z VN Savdske Arabije v Džedi.

Kako se je dirka razpletala:



Cilj! Zmaga za Maxa Verstappna. Drugi je Perez. Tretji pa Alonso z Aston Martinom.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Perez +11,1, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Stroll, 7. Russell, 8. Bottas, 9. Gasly, 10. Albon.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +10,2, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Stroll, 7. Russell, 8. Bottas, 9. Gasly, 10. Albon.



Še 11 krogov: Alonso je prehitel Sainza, ki ima že bolj obrabljene gume. Je pa 36 sekund za vodilnim Verstappnom.



Še 12 krogov: Alonso je ujel Sainza in je hitrejši. Bitka za tretje mesto.



Še 16 krogov: Odstop tretjega Leclerca! Odpoved pogonskega sklopa!



Še 16 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +11,6, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Bottas, 10. Albon.



Še 18 krogov: Nor dvoboj Alonso - Hamilton. Po enem krogu napadov je Špancu uspelo! Na peto mesto. Ima tudi najhitrejši krog na dirki. Samo še dve sekundi za Sainzom.



Še 19 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +11,4, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Russell, 9. Bottas, 10. Albon.



37. krog: Kot zadnji na drugi postanek še vodilni Verstappen. In vrača se na stezo 12 sekund pred Perezom. Pred njim je še 20 krogov do 36. zmage.



35. krog: Postanek za Pereza. Mehičan se zlahka vrača pred Leclerca. Nato pa še menjava pnevmatik za Alonsa. Ostal je za Hamiltonom.



34. krog: Leclerc na drugi postanek. Tudi v zadnji del dirke s trdimi gumami.



32. krog: Postanki se nadaljujejo, Sainz in Russell naslednja v boksih. Russell se je za las vrnil na stezo pred Strollom. In Kanadčan je v drugem zavoju prehitel Britanca.



31. krog: Hamilton in Stroll sta začela drugo serijo postankov.



31. krog: Povsem v ozadju oba McLarna, Piastri z okvaro elektronike odstop, in Ocon s tremi kaznimi (napačna pozicija na štartu, napačno prestajanje prve kazne, prehitra vožnja skozi bokse).



30. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +13,7, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Bottas, 9. Stroll, 10. Sargeant.



26. krog: Perez niza najhitrejše kroge. In uspel je že njegov prvi napad na Leclerca. Dvojno vodstvo za Red Bull.



25. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc +12,1, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Bottas, 9. Stroll, 10. Albon.



20. krog: Po prvih postankih Leclerc 10 sekund za Verstappnom. Sta pa oba Red Bulla znova na mehkih gumah, vsi ostali v prvi osmerici pa na trdih.



19. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Bottas, 9. Stroll, 10. Albon.



17. krog: Russell z najhitrejšim krogom na dirki. Zdaj on ogroža Alonsa. Vodi Perez, ki kot zadnji prihaja na prvi postanek.



16. krog: Na menjavo pnevmatik vodilni Verstappen. Rutiniran postanek. V bokse tudi Alonso.



15. krog: Na menjavo gum Leclerc in takoj za njim še Sainz. Dolg postanek za Russella.



14. krog: Hamilton s petega mesta v bokse. Alonso pa v drugem zavoju mimo Russella! Lep dvoboj!



12. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc +7,8, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Bottas, 10. Ocon.



10. krog: Verstappen je po pol sekunde na krog hitrejši od Leclerca. Alonso je obtičal za obema dirkačema Mercedesoma. Zaostajajo za 16 sekund. Kot je dejal Russell po testiranjih: Red Bull je v svoji ligi. Alonso že napada Russella.



8. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc +5,4, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Bottas, 10. Ocon.



4. krog: Verstappen ima že tri sekunde prednosti. Leclerc mu ne more slediti.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc +1,8, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Bottas, 9. Stroll, 10. Norris.



Štart! Dober štart Verstappna. Ostal je prvi. Slab štart Pereza, Leclerc iz prvega ovinka na drugem mestu. Russell in Hamilton pa pred Alonsa. Malo je manjkalo in v drugem zavoju bi zadel v Alonsa. In tako sta pridobila oba Mercedesa.



Krog za ogrevanje.



Štartni vrstni red: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Hülkenberg, 11. Norris, 12. Bottas.



Še 15 minut do štarta: Sonce zahaja v Bahrajnu, ob 16.00 se začne prva dirka sezone.