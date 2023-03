Trening pritrjuje: Maxov prvi izzivalec bo Alonso!

Zgodba zime v formuli 1 je velik napredek ekipe Aston Martin, ki se po petkovih treningih v Bahrajnu kaže kot resnična. Fernando Alonso je odpeljal drugi najhitrejši čas prvega in nato celo najboljši čas drugega treninga. Na obeh sta bila med prvimi tremi še oba dirkača Red Bulla, prvak Max Verstappen in Sergio Perez. Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren, Haas in Alfa Romeo imajo že po več kot pol sekunde na krog zaostanka. Kvalifikacije sledijo v soboto ob 16.00.

Fernando Alonso Foto: Guliver Image In se je začela: nova sezona formule 1. Prvič po dveh desetletjih že tako zgodaj v letu − na prvi marčevski konec tedna. Prva tri mesta na prvem prostem treningu so potrdila predvidevanja o razmerju moči s testiranj: Red Bull najhitrejši, Aston Martin pa ekipa, ki je naredila največji napredek. Prvi čas je odpeljal Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) pa je na drugem mestu zaostal skoraj pol sekunde. Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na tretjem mestu zaostal šest desetink.

Preostali pa so na prvem treningu zaostali debelo sekundo. Glede ekip pa so bili tako zelo pomešani, da si težko ustvarimo realno sliko o razmerju moči. Lando Norris (McLaren) denimo na petem mestu, Carlos Sainz (Ferrari) pa na 20. Sredi treninga je Sainz sicer doživel spektakularno vrtenje. Lewis Hamilton in George Russell (oba Mercedes) sta bila z dvema sekundama zaostanka na 10. in 11. mestu.

VN Bahrajna, 1. trening:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:32,758

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,438

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,617

4. Lando Norris (McLaren) +1,407

5. Charles Leclerc (Ferrari) +1,499

6. Lance Stroll (Aston Martin) +1,540

7. Kevin Magnussen (Haas) +1,644

8. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,817

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,931

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,159

11. George Russell (Mercedes) +2,208

12. Oscar Piastri (McLaren) +2,239

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,257

14. Nico Hülkenberg (Haas) +2,285

15. Esteban Ocon (Alpine) +2,347

16. Nyck De Vries (Alpha Tauri) +2,644

17. Pierre Gasly (Alpine) +2,679

18. Logan Sargeant (Williams) +2,991

19. Alex Albon (Williams) +3,260

20. Carlos Sainz (Ferrari) +3,313

"Mislim, da so res lahko presenečenje leta"

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Na drugem treningu je Alonso odpeljal celo najhitrejši čas. Sicer je 1:40,907 še vedno šest desetink počasneje od najhitrejšega časa na nedavnih testiranjih. Verstappen je bil drugi in Perez tretji. Ostali so zaostali več kot štiri desetinke. Da je Aston Martin res hiter, dokazuje tudi šesto mesto Lanca Strolla. Kanadčan je zaradi poškodbe zapestja izpustil testiranja in še ni stoodstotno zdrav.

Carlos Sainz je največje razočaranje prvega dne nove sezone. Bil je 20. in 15. Foto: Guliver Image "Njihov dirkalnik je videti super. Že na testiranjih so imeli dober ritem za dirko. Fernando je ... Ne vem, kaj pravi sam, ampak meni se zdi zelo hiter," je o formi Aston Martina in 41-letnega dvakratnega svetovnega prvaka povedal šef Red Bulla Christian Horner. "Mislim, da so res lahko presenečenje leta." Strinjal se je prvi mož Ferrarija Frederic Vassuer, a izpostavil, da bodo pravi odgovor dale šele kvalifikacije in dirka. "Jasno je, da so naredili velik korak v primerjavi z lanskim Bahrajnom. Niso hitri samo na en krog, ampak tudi v ritmu za dirko. Bomo videli, kako bo v soboto in nedeljo. Za zdaj še nimamo povsem jasne slike."

Sta pa Red Bull in Aston Martin edini ekipi, ki sta imeli oba svoja voznika med deseterico. Od četrtega Charlesa Leclerca (Ferrari) do 16. Kevina Magnussena (Haas) je bil razmak le osem desetink. Očitno so si Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine, Haas in Alfa Romeo zelo izenačeni. Nekaj več zaostajata samo Alpha Tauri in Williams.

VN Bahrajna, 2. trening:



1. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:30,907

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,169

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,171

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,460

5. Nico Hülkenberg (Haas) +0,469

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,543

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,568

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,636

9. Lando Norris (McLaren) +0,663

10. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,679

11. Esteban Ocon (Alpine) +0,701

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,886

13. George Russell (Mercedes) +0,975

14. Carlos Sainz (Ferari) +1,049

15. Oscar Piastri (McLaren) +1,117

16. Kevin Magnussen (Haas) +1,203

17. Alex Albon (Williams) 1,533

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,618

19. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,698

20. Williams (Williams) +1,842

Kvalifikacije sledijo v soboto ob 16.00, dirka ob isti uri v nedeljo.