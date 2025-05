Ljubljana kupuje več, Maribor pogosteje

Nove nakupovalne navade narekuje tempo sodobnega življenja, tako za uporabnike kot za dobavitelje. V Sloveniji vse več ljudi išče hitre in preproste rešitve za nakup živil, hkrati pa lokalni ponudniki v tem vidijo priložnost za širitev in večjo prepoznavnost svojih izdelkov.

Zanimanje za spletni nakup živil prek spletnih trgovin, ki so optimizirane zgolj za dostavo, kot je Wolt Market, v zadnjih letih vztrajno narašča. V Mariboru, kjer je storitev na voljo že tretje leto, in v Ljubljani, kjer deluje drugo, se je hitro uveljavila kot del vsakdana številnih gospodinjstev. Kljub isti storitvi pa uporabniki v obeh mestih razvijajo različne nakupovalne navade, ki razkrivajo zanimive lokalne posebnosti.

Podatki Wolt Marketa razkrivajo lokalne razlike v spletnem nakupovanju.

Dve mesti, dva nakupovalna pristopa

Čeprav ima Ljubljana večje število uporabnikov in tudi večje povprečne košarice, preseneča podatek, da Mariborčani storitev uporabljajo pogosteje glede na število prebivalcev. Medtem ko Ljubljančani naročajo manj pogosto, so njihovi nakupi večji, hkrati pa pogosteje posežejo po lokalnih in premium izdelkih, vključno z bioponudbo. Največje posamezno naročilo v Ljubljani je preseglo 1.300 evrov, kar potrjuje nakupno moč uporabnikov v prestolnici.

Po drugi strani pa Maribor izstopa po rednejših, a cenovno bolj premišljenih nakupih, kjer prevladujejo osnovni in dostopnejši izdelki. Ljubljana in Maribor imata tako vsak svoj potrošniški značaj, a v obeh mestih je hitra storitev postala nepogrešljiv del vsakodnevnih nakupovalnih navad.

Pivo, sadje, jajca in izdelki tik pred iztekom roka

V spletni trgovini, ki je optimizirana in namenjena zgolj dostavi, uporabniki najpogosteje naročajo alkoholne pijače, med katerimi je najbolj priljubljeno pivo, nato mlečne izdelke in jajca ter sadje. Vse bolj priljubljena pa je tudi kategorija "Stran pa ne bomo metali", kjer so na voljo izdelki s skorajšnjim iztekom roka uporabe po znižani ceni – tudi do 50 odstotkov. Izdelki iz te kategorije se v veliki večini zelo hitro razprodajo, saj so bistveno ugodnejši, hkrati pa celoten koncept prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

Zanimivo pa je, da storitev ni omejena le na posameznike in gospodinjstva, vse pogosteje jo uporabljajo tudi podjetja za pisarniške prigrizke in malice, medtem ko se v večernem času ponudba pogosto izkaže kot dobra rešitev za praznovanja ali nenapovedane obiske.

Naročila, ki sledijo ritmu sodobnega življenja

Uporabniki Wolt Market najpogosteje uporabljajo za tedensko oskrbo z osnovnimi živili, svežimi izdelki in higienskimi pripomočki, vse pogosteje pa tudi za spontane manjše nakupe, ko doma česa zmanjka ali ko načrtujejo druženje s prijatelji. Največ naročil je oddanih popoldne, med 16. in 21. uro, kar sovpada s prihodom iz službe. Zanimivo je tudi, da sobota ni izjema, medtem ko je ob nedeljah opaziti enako število naročil skozi ves dan.

Uporabniki, ki najpogosteje posegajo po spletnih nakupih živil, prihajajo iz treh značilnih skupin. Prvi so mladi profesionalci, ki živijo hitro in urbano, hkrati pa iščejo priročne rešitve, ki se prilagajajo njihovemu ritmu. Drugi so študenti oziroma mlajši odrasli, ki kljub omejenemu proračunu iščejo kakovostne in trajnostno naravnane izdelke. Tretji pa so družinsko usmerjeni uporabniki, ki so jim pomembne zanesljivost, priročnost in dobra izkušnja za vso družino. Več kot tretjina uporabnikov je starih med 25 in 34 let, večina je zaposlenih, polovica pa živi v gospodinjstvih z enim ali dvema dohodkoma – z otroki ali brez njih.

Lokalni izdelki, globalni uspehi

Wolt Market ima na tisoče izdelkov, pri čemer že od začetka posebno pozornost namenja lokalnim dobaviteljem. Ti s svojo raznoliko, kakovostno in inovativno ponudbo bogatijo vsakodnevno izbiro uporabnikov, hkrati pa prek spletne trgovine, ki je optimizirana in namenjena zgolj dostavi, dobijo priložnost za večjo prepoznavnost, dolgoročno rast in širitev na tuje trge.

To potrjuje tudi izkušnja podjetja Nord Drinks, prve slovenske blagovne znamke hard seltzerjev. "Nord je izdelek, ki si ga velikokrat zaželimo spontano, tik pred zabavo ali druženjem, in Wolt Market nam omogoča, da v teh trenutkih Nord hitro doseže potrošnike," pove soustanoviteljica Romina Gerbec. Dodaja, da digitalna naravnanost prispeva k bolj učinkovitemu oglaševanju: "Od prvega stika z oglasom do prvega požirka pogosto mine le nekaj klikov. To je za novo blagovno znamko izjemna prednost." Prav tak pristop jim je poleg domače prepoznavnosti olajšal tudi vstop na tuje trge, zlasti na hrvaškega.

