Na tribunah bo spet norišnica

Na teniškem turnirju na OP Francije bosta v četrtek na sporedu dva ženska polfinalna dvoboja. Pravzaprav se obetata dve teniški poslastici. Sprva se bosta pomerili Arina Sabalenka in Iga Swiatek, za njima pa še Coco Gauff in Lois Boisson, največje presenečenje letošnjega turnirja v Parizu.

V težko pričakovanem polfinalnem obračunu se bosta na pariškem pesku najprej pomerili prva igralka sveta Arina Sabalenka in štirikratna zmagovalka Roland Garrosa Iga Swiatek, trenutno peta igralka sveta. Gre za dvoboj dveh izjemnih igralk. Swiatek ima prednost v medsebojnih obračunih in vodi z 8:4. Zagotovo se nam obeta teniška poslastica.

V drugem obračunu dneva na osrednjem igrišču nas čaka še en zanimiv obračun, saj lahko pričakujemo spet noro vzdušje na tribunah. V tem obračunu bosta loparje prekrižali Coco Gauff, komaj 21-letna ameriška zvezdnica, in domačinka Lois Boisson, ki je z uvrstitvijo šokirala teniški svet. Spomnimo, da je 22-letna Francozinja šele 361. igralka sveta in je na turnir prišla s posebnim povabilom organizatorja. "Ne, ne mislim, da je to čudež. To je malo sreče in veliko trdega dela," je pred dvobojem povedala Boisson.

OP Francije, WTA, polfinale Arina Sabalenka (Blr, 1) – Iga Swiatek (Pol, 5)

Coco Gauff (ZDA, 2) – Lois Boisson (Fra)

Preberite še: