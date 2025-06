Francozinja Lois Boisson, sicer 361. igralka sveta, je na OP Francije poskrbela za novo senzacijo. V četrtfinalu je po več preobratih s 7:6 (6) in 6:3 izločila šesto nosilko Miro Andrejevo in poskrbela za nov mejnik v svoji karieri. Postala je tudi prva teniška igralka v zgodovini, ki se je s povabilom wild card uvrstila v polfinale Roland Garrosa. Za veliki finale domačega grand slama se bo pomerila z Američanko Coco Gauff, ki je bila po dobrih dveh urah s 6:7 (6), 6:4 in 6:1 boljša od rojakinje Madison Keys.

Pariška pravljica Lois Boisson se nadaljuje. 22-letnica, ki je na svetovni lestvici pred začetkom OP Francije zasedala 361. mesto, se je prebila do polfinala. Francozinja bi morala lani debitirati na domačem grand slamu, a ji je to preprečila poškodba, letos pa si je nastop priigrala s posebnim povabilom in ga odlično izkoristila. Postala je prva teniška igralka, ki se je s povabilom wild card prebila do polfinala OP Francije.

First ever wild card to reach the Women's Singles semifinals at #RolandGarros



Playing her first EVER Grand Slam main draw.



This sport is just crazy. pic.twitter.com/BDKfCCzH1d — José Morgado (@josemorgado) June 4, 2025

Potem ko je v osmini finala na kolena spravila tretjo igralko sveta Jessico Pegulo, ji je v četrtfinalu nasproti stala šesta nosilka, Mira Andrejeva. Rusinja je v prvem nizu vodila s 5:3 in imela nato žogico za break in osvojeni niz, a se je Boisson rešila. Po uri in dvajset minut je Francozinja niz dobila po podaljšani igri. Tudi drugi niz se je začel po željah Rusinje, povedla je s 3:0, nato pa izjemna predstava domače ljubljenke. Dobila je šest zaporednih iger, s tem pa tudi dvoboj (6:3) in prišla do največjega uspeha kariere.

Boisson je prva Francozinja po letu 2011, ki se je uvrstila v polfinale OP Francije.

Čaka jo druga igralka sveta

Za veliki finale se bo pomerila z drugo igralko svetovne jakostne lestvice Coco Gauff, ki je izločila Madison Keys. Gauff se je po prvem nizu, ki se je zavlekel v podaljšano igro in trajal skoraj uro, znašla v zaostanku. Keys je v uvodnem nizu povedla že s 4:1, a se je Gauff vrnila na 4:4, ni pa storila dovolj za zmago.

Coco Gauff Foto: Reuters

V drugem je Gauff povedla s 4:1, a se je nato 30-letna Keys, sedma nosilka Roland Garrosa in zmagovalka letošnjega OP Avstralije, vrnila na 4:4. Tokrat je bila mlada Američanka ob koncu niza bolj prepričljiva, to pa prenesla tudi v odločilni, tretji niz, v katerem je rojakinji oddala zgolj eno igro.

Finalistka Rolanda Garrosa 2022 Gauff se bo v polfinalu merila z domačo senzacijo, 361. igralko sveta, Lois Boisson, ki je v četrtfinalu poskrbela za novo presenečenje.

OP Francije, WTA, četrtfinale

Coco Gauff (ZDA, 2) : Madison Keys (ZDA, 7) 6:7 (6), 6:4, 6:1;

Lois Boisson (Fra) : Mira Andrejeva (Rus, 6) 7:6 (6), 6:3

