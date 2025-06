Teniška številka 1 na svetu Arina Sabalenka je postala prva igralka, ki se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Francije. Sedemindvajsetletna Belorusinja je v Parizu v dveh nizih premagala olimpijsko prvakinjo Kitajko Zheng Qinwen. Danes se bosta pomerili še Elina Svitolina in Iga Swiatek.

Po zmagi s 7:6 (3) in 6:3 se je Sabalenka drugič po letu 2023 uvrstila v polfinale na stadionu Roland Garros. V četrtkovem polfinalu se bo pomerila z boljšo iz dvoboja med branilko naslova Poljakinjo Igo Swiatek ali Ukrajinko Elino Svitolino.

Sabalenka se je precej mučila, še posebej v prvem nizu, in že na začetku doživela odvzem servisa. "Iskreno povedano, ne vem, kako mi je uspelo priti nazaj v prvi niz," je po zmagi dejala prva igralka sveta.

Sabalenka je bila v drugem nizu dominantnejša na terenu in je po slabih dveh urah izkoristila svojo prvo žogo za niz. Z današnjo zmago se je obenem maščevala tekmici, ki jo je na turnirju v Rimu tik pred OP Francije premagala v treh nizih.

Svitolina proti Swiatek

Drugi dvoboj bo potekal med prvo nosilko in štirikratno zmagovalko OP Francije, Igo Swiatek, in izkušeno Ukrajinko Elino Svitolino. Obe igralki sta do tega obračuna izgubili le en niz. Svitolina je v osmini finala presenetila četrto nosilko Jasmine Paolini, zato gre lahko v četrtfinalni dvoboj še bolj samozavestna. Njun medsebojni izid v zmagah je 3:1 za Poljakinjo.

OP Francije, WTA, četrtfinale Aryna Sabalenka (Blr, 1) : Qinwen Zheng (Kit, 8) 7:6 (3), 6:3

Elina Svitolina (Ukr, 13) – Iga Swiatek (Pol, 5)

Preberite še: