Alcaraz odpihnil z igrišča Američana, Musetti srečen, da ga niso diskvalificirali

Dvaindvajsetletni Carlos Alcaraz, drugi nosilec, je imel malo dela z 12. nosilcem, Američanom Tommyjem Paulom. Tega je ugnal s 6:0, 6:1 in 6:4.

Tommy Paul je proti razigranemu Špancu v treh nizih osvojil le pet iger. Foto: Reuters Alcaraz v prvih dveh nizih tekmecu prepustil le igro in povsem prevladoval na igrišču, tudi v tretjem, v katerem se je moral malce bolj potruditi, pa je imel vse pod nadzorom, tako da je legendarni Mats Wilander njegov današnji tenis ocenil kot popolnega.

"Igral sem dobro, občutek je bil neverjeten. Bil je tak dvoboj, v katerem je vse šlo v igrišče," je povedal Španec in nadaljeval: "Velikokrat sem igral proti Tommyju in je bilo težko, ampak danes sem bil res osredotočen na moje stvari. Ta turnir je zame zelo poseben, res sem vesel, da sem spet, tretjič zapovrstjo, v polfinalu."

Musetti prvič v polfinalu v Parizu

Lorenzo Musetti nadaljuje svojo izjemno sezono na pesku in se prvič v karieri prebil v polfinale Roland Garrosa, kjer je premagal Američana Francesa Tiafoeja s 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Dvoboj je bil zelo izenačen v prvih treh nizih, a je Musetti v ključnih trenutkih tretjega niza pokazal zbranost in si priboril odločilni preobrat. Po napetem zaključku tretjega niza je zmagal osem od zadnjih desetih iger in se zasluženo uvrstil v polfinale.

Lorenzo Musetti je prvi polfinalist OP Francije. Foto: Guliverimage

Musetti, ki je letos na pesku dosegel že 19 zmag (19-3), je po tekmi dejal, da je veter močno oteževal igro, vendar je uspel najti dodatno energijo za zmago.

"Tretji niz je bil vsekakor odločilen. Mislim, da Frances ni začel tako, kot si je želel, ampak danes je bilo res težko dobro igrati. Bilo je zelo vetrovno in res je bilo težko. Še posebej tretji niz je bil pravi boj in ni bilo lahko. Bil sem malo utrujen in res težko ohranjal visoko raven igre, a sem našel dodatno energijo za zmago v tretjem nizu, zadnji niz pa je bil vsekakor moj najboljši."

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025

Musetti je imel tudi nekaj sreče, da ga niso diskvalificirali, saj je v drugem nizu brcnil žogico v linijsko sodnico. "Jasno je, kaj je naredil in nič se ni zgodilo. Mislim, da je to malce komično, ampak je, kar je," je dejal Tiafoe, medtem ko je Musetti priznal, da ga je malce zaskrbelo. "Da, malce me je bilo strah, saj res nisem želel nikogar poškodovati. Zato sem tudi nemudoma šel do sodnika in se opravičil vsem," je povedal Italijan.

"Prav je, da sem bil opozorjen, ampak mislim, da je glavni sodnik videl, da ni bilo namenoma in mi je zato pustil nadaljevati igro," je dodal.

OP Francije, ATP, četrtfinale: Lorenzo Musetti (Ita, 8) : Frances Tiafoe (ZDA, 15) 6:2, 4:6, 7:5, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa, 2) : Tommy Paul (ZDA, 12) 6:0, 6:1, 6:4.

Preberite še: