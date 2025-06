Na odprtem teniškem prvenstvu Francije se igrajo dvoboji osmine finala. V četrtfinale je prvi napredoval Alexander Zverev, potem ko je v drugem nizu dvoboj predal Tallon Griekspoor. Brez večjih težav se je med osem najboljših uvrstil Novak Đoković, ki je Camerona Norrieja premagal s 6:2, 6:3 in 6:2. Za Srba je to stota zmaga in 19. uvrstitev v četrtfinale na igriščih Rolanda Garrosa. Lahko delo je imel tudi Jannik Sinner.

V dnevnem terminu je na osrednje igrišče stopil Srb Novak Đoković. V osmini finala mu je nasproti stal Britanec Cameron Norrie, trenutno 81. igralec sveta, ki se v svoji karieri še ni prebil dlje od tretjega kroga. Igralca sta do zdaj med seboj igrala petkrat, vse dvoboje pa je dobil srbski teniški zvezdnik. In uspelo mu je tudi šestič. Zmagal je v dveh urah in 15 minutah z rezultatom 6:2, 6:3 in 6:2.

Novak Đoković Foto: Reuters "Počutim se dobro. Vem, da lahko igram še bolje. A odigral sem 12 nizov in jih 12 dobil, za zdaj gre zelo dobro. Lepo je imeti sto zmag, a bi bila 101. še lepša. Počaščen sem, vendar želim še več," je dejal Đoković o zmagi in rekordih v Parizu. Postavil je namreč dva mejnika v Parizu. Dosegel je stoto zmago na turnirjih za grand slam v francoski prestolnici, obenem pa se je še 19. uvrstil v četrtfinale, kar prej ni uspelo še nikomur.

Trikratni zmagovalec Pariza (2016, 2021, 2023) bo na naslednji stopnički imel zahtevnejšega tekmeca, saj se bo za vstop v polfinale pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom. Ta je imel v osmini finala še manj dela, saj je proti Nizozemcu Tallonu Griekspoorju po zmagi v prvem nizu napredoval po predaji tekmeca v drugem.

V večernem obračunu sta se pomerila prvi in 17. nosilec. Jannik Sinner je upravičil status favorita in v treh nizih odpravil Andreja Rubljova. Prva dva niza je dobil prepričljivo s 6:1 in 6:3, nekaj več dela je imel v tretjem. Sinner je povedel za točko, a ga je potem Rus vselej ujel do izida 4:4. Po vodstvu s 5:4 pa je nato v naslednji igri Sinner odvzel servis tekmecu ter končal s 6:4.

Jannik Sinner je v treh nizih izločil Andreja Rubljova. Foto: Reuters

"Zelo vesel sem, zdaj sem nekoliko spremenil slog igre. Zdaj imam nekaj več svobode, pa tudi igra zadaj je boljša. Gre tudi za taktiko, ampak kot igralec želim vedno napredovati, zato sem še posebej zadovoljen, da sem zmagal. Zdaj so za mano trije nočni dvoboji v Parizu, to je nekaj posebnega, in sem res zadovoljen, da sem vse dobil," je dejal Italijan.

Za presenečenje je poskrbel tudi Aleksander Bublik; Rus s kazahstanskim potnim listom je premagal petega nosilca Britanca Jacka Draperja. Čeprav je šele 62. igralec sveta, je po izgubljenem prvem nizu poskrbel za vrnitev in slavil s 5:7, 6:3, 6:2 in 6:4. Zanj je to sploh prva uvrstitev v četrtfinale na turnirjih velike četverice. "Vse sem pustil na igrišču. To je zanesljivo najboljši dan v mojem življenju, dvoboj pa eden najboljših, kar sem jih kdaj odigral," se je veselil Bublik. Njegov naslednji tekmec pa bo Sinner.