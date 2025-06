Na teniškem OP Francije seborijo za četrtfinalne vstopnice. Dvoboj sta najprej končali Mira Andrejeva in Daria Kasatkina. Obračuna dveh prijateljic se je veselila prva. Brez težav sta napredovali Coco Gauff in Madison Keys, je pa izpadla tretja nosilka Jessica Pegula. Presenetila jo je Lois Boisson, šele 361. na svetovni lestvici.

Deveti dan Roland Garrosa sta se med seboj pomerili 18-letna Mira Andrejeva in 27-letna Daria Kasatkina (17). Na koncu je slavila prva, ki zmagala z izidom 6:3 in 7:5. Andrejeva se je že lani prebila do polfinala in je tako postala najmlajša igralka po Martini Hingis (1997 – 1998) na OP Francije, ki se je uvrstila v četrtfinale v ženski posamični konkurenci.

Druga nosilka Coco Gauff si je zagotovila peto zaporedno uvrstitev v četrtfinale, potem ko je na igrišču Philippe-Chatrier premagala 20. igralko sveta Jekaterino Aleksandrovo s 6:0, 7:5. Enaindvajsetletna teniška igralka je bila že leta 2022 finalistka tega turnirja. Zdaj si želi v svojo vitrino k naslovu OP ZDA iz leta 2023, dodati še lovoriko s pariškega peska.

Lois Boisson je pripravila veliko senzacijo. Foto: Reuters V osmini finala je tretjo nosilko Jessico Pegula ugnala domača igralka Lois Boisson, s 3:6, 6:4, 6:4. S tem uspehom je postala prva Francozinja v četrtfinalu Rolanda Garrosa po letu 2017. Na zmago pa Francozi v ženski konkurenci čakajo vse od leta 2000, ko je slavila Mary Pierce.

Po izgubljenem prvem nizu je igralka, ki na teniškem turnirju v Parizu nastopa s povabilom prirediteljev, prišla do dveh osvojenih in se veselila velikega uspeha. "Sploh ne vem, kaj naj rečem. Že igrati na tem terenu ob takšnem vzdušju je izjemno. Bila sem samozavestna, vedela sem, da mi lahko uspe. Dala sem vse od sebe in delovalo je," je po nepričakovani zmagi dejala Boissonova. Zgodba je še toliko bolj pravljična, ker si je lani samo dva tedna pred domačim grand slamov strgala kolenske vezi. Njena naslednja tekmica bo Andrejeva.