V nedeljo sta v finalu Roland Garrosa Carlos Alcaraz in Jannik Sinner prikazala atomski tenis. Dvoboj se je končal v petih nizih v korist Alcaraza 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2), glavna akterja pa sta na igrišču preživela 5 ur in 29 minut. To pomeni, da je to najdaljši finale na pariškem pesku.

Foto: Reuters

Dvoboj, ki ne bo šel v pozabo

Eni menijo, da je šlo za dvoboj desetletja, če ne kar stoletja, in ljubitelji tenisa so imeli kaj videti. Dvoboj je bil poln izjemnih potez in preobratov. In tudi po več kot petih urah sta oba igrala, kot bi igrala prvi niz. Nedvomno je bil to dvoboj, ki ne bo šel v pozabo.

"Če sem iskren, raje zmagam v treh nizih. Ne bom lagal. A ko so razmere proti tebi, se moraš boriti in vztrajati. To je finale turnirja za grand slam. Ni časa za utrujenost. Ni časa, da obupaš. Čas je, da se še naprej boriš, poskušaš spet najti svoj trenutek in greš preprosto naprej."

"Menim, da pravi zmagovalci postanejo v situacijah, ko se s takšnim pritiskom spopadeš na najboljši možen način. To so pravi zmagovalci počeli v vsej svoji karieri. Jaz se samo poskušam počutiti dobro v situacijah, ko sem pod pritiskom, in se tega ne ustrašim," je po svoji veliki zmagi povedal Carlos Alcaraz.

Pred 13 leti je bilo še bolj brutalno

A v bogati teniški zgodovini je bilo še kar nekaj takšnih finalnih dvobojev. Eden takšnih, ki se je zapisal v zgodovino tega športa, je finalni dvoboj iz leta 2012 na OP Avstralije v Melbournu.

Tistega leta sta Novak Đoković in Rafael Nadal igrala skoraj šest ur (5 ur in 53 minut) in igrala sta skoraj do dveh zjutraj. Zmage pa se je po petih nizih veselil Novak Đoković (5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5), 7:5).

Po tistem dvoboju dobesedno nista mogla stati na nogah in sta se na slavnostni podelitvi zvijala od bolečin in krčev. Pozneje so jima celo prinesli stole, da sta lahko sploh dočakala (pre)dolge govore organizatorjev in sponzorjev. Ta dvoboj še danes velja za najdaljšega v finalnih obračunih za grand slam.

"Da, bil sem zelo hvaležen, mislim, da sva bila oba. Oba zelo spoštujeva protokol, ki se odvija po dvobojih. Seveda, vsi morajo priti do besede in s tem se vsi strinjamo. Mislim, da so tokrat razumeli, v kakšnem stanju sva bila, zato se želim zahvaliti za stol, saj mi je rešil noge," je na novinarski konferenci dogodek opisal Đoković.

Novak Đoković in Rafael Nadal sta takrat igrala 5 ur in 53 minut.

Samo do zraka je poskušal priti

"Razmišljal sem samo o tem, da zajamem nekaj zraka in da si nekako opomorem do naslednje točke ... Tisoč misli mi je šlo po glavi. Poskušal sem ločiti pravilno od nepravilnega. Poskušal sem se osredotočiti na naslednjo točko. Igral sem proti enemu najboljših igralcev vseh časov, igralcu, ki je psihološko zelo močan. Šel je na vse ali nič," je po tistem dvoboju povedal srbski teniški zvezdnik, ki je še vedno aktiven, medtem ko se je Nadal športno že upokojil.

