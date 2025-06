Iztok Kukec je že od mladih nog vključen v tenis in ima tudi veliko trenerskih izkušenj. Foto: Sportida Na turnirju za grand slam OP Francije, ki trenutno poteka v Parizu, letos v članski konkurenci nismo imeli slovenskih predstavnikov. V mladinski konkurenci se je kot svetla točka mladinskega slovenskega tenisa na glavni turnir skozi kvalifikacije uvrstil Luka Talan Lopatič, trenutno 57. igralec med mladinci. Ljubljančan, ki že dolga leta živi in trenira v Španiji, je v zadnjem času pokazal velik napredek in premagoval igralce, ki so bilo veliko višje uvrščeni od njega.

V moškem delu med mladinci velja omeniti Žigo Šeška, Svita Suljiča, ki se vrača po poškodbi, in Gašperja Matijašiča. V ženskem delu pa si v prihodnosti lahko veliko obetajo od Ele Nale Milić, Alje Senice …

Od novega leta za športni program skrbi Iztok Kukec

V preteklosti je bilo v Sloveniji že veliko mladih upov, ki so se ob prehodu v članske vrste izgubili. Pri Tenis Slovenija je od novega leta vlogo vodje športnega programa prevzel Iztok Kukec, ki je s tenisom povezan že od majhnih nog in ima tudi veliko trenerskih izkušenj. Ta je z nastopom nove funkcije nekoliko prenovil program mladinskih reprezentanc, za prihodnje leto pa želi program še nekoliko bolj preurediti.

"Glavna zadeva je, da bi čim boljše komunicirali z vsemi mladimi. Torej od 8. do 18. leta in seveda potem tudi s starejšimi igralci, ampak ker gre za program mladinske reprezentance, je to do 18. leta," nam je uvodoma povedal Kukec in s tem imel v mislih tudi Talana Lopatiča, ki svojo teniško kariero gradi v Španiji.

Luka Talan Lopatič je trenutno 57. mladinec na svetu. Foto: Osebni arhiv/Instagram

Luka si želi igrati za Slovenijo

"Za Luko res velja, da je vseskozi v Španiji. Z njim sem stopil v stik, imeli smo tudi sestanek na daljavo. Zanimalo me je, ali je pripravljen igrati za slovensko reprezentanco. Z mamo sta oba rekla, da sta zelo zavedna Slovenca in da bi Luka z veseljem igral. Nenehno sem v stiku tudi z očetom Žige Šeška, ki je ta teden igral tudi na turnirju v Ljubljani."

"Skratka, na svojo funkcijo gledam tako, da sem z vsemi reprezentanti v stiku. Prav tako bomo organizirali priprave, da bodo lahko skupaj trenirali. To je tisto, kar najbolj potrebujejo. Mogoče z najboljšimi nekoliko težje, ker so veliko naokoli. Bodo pa šli na Summer Cup, evropska prvenstva in tako naprej."

Žiga Šeško je trenutno naš najboljši slovenski mladinec na lestvici. Foto: Osebni arhiv

V mislih ima tudi širitev reprezentance, kar pomeni, da ne bo samo on na tem mestu, ampak bo več reprezentančnih trenerjev, ki bodo v stiku s tekmovalci in njihovimi osebnimi trenerji. Cilj je, da bi se čim več povezovali, komunicirali. Predvsem mladim tekmovalcem želijo predstaviti, kaj pomenita kondicija in nutricionizem. Zelo dobra ideja se mu zdi, da bi se najboljšim priključila trener iz Davisovega pokala in pokala Billie Jean King.

"Če želimo to še izboljšati, potrebujemo urejen sistem, povezovanje od mladega tekmovalca do 18 let. Če imamo sistem urejen, to pomeni, da bomo nenehno pridobivali igralce in igralke. Kdaj jih je več, drugič manj. Zagotovo imamo manj igralcev kakor kakšne velike države, ampak ker smo manjši, smo lahko bolj povezani. Čaka nas še veliko dela, ampak glede na to, da sem že od majhnih nog povezan s tenisom, ne vidim razloga, zakaj ne bi imeli dobre prihodnosti. Je pa res še veliko dela."

Kaj pa nacionalni teniški center?

Že nekaj let se govori o nacionalnem teniškem centru, ki bi lahko veliko pripomogel k boljšim pogojem za treniranje. Že nekaj časa je znano, da imajo tudi naši najboljši igralci težavo dobiti igrišče za treninge. Kako daleč smo še od nacionalnega teniškega centra?

Kukec nam pove, da pogovori potekajo. Sicer ga v naslednjem letu ali dveh še ne pričakuje, ampak je v načrtu. Predvsem se mu zdi pomembno, da do takrat uredijo sistem in da bodo do takrat reprezentančni treningi res tisti pravi.

Foto: Sportida

Verjame v svetlo prihodnost

"Mogoče še nimamo nacionalnega centra, nimamo še takšnih kapacitet kot druge države, s katerimi se ne moremo primerjati, ampak imamo znanje, kader in tudi strokovnjake. Moramo samo najti način, kako bomo vse skupaj združili. Mogoče bomo na dolgi rok povečali število igralcev in mogoče tenis še bolj približali ljudem," je na koncu povedal vodja športnega programa, ki trdno verjame v lepšo prihodnost slovenskega tenisa.

