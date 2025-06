Nekateri govorijo o velikem škandalu #video

Nekateri so zgroženi, drugi pa menijo, da se je sodnik odločil prav, ko italijanskega teniškega igralca Lorenza Musettija niso izključili s turnirja na OP Francije, potem ko je z žogo zadel linijsko sodnico. Mnogi to enačijo s primerom z OP ZDA leta 2020, ko je bil Novak Đoković izključen.

Primerjava primerov Novaka Đokovića in Lorenza Musettija

Djokovic accidentally hits a line judge — defaulted instantly.

Musetti does the same, no action taken.



If it were Novak, media would erupt, narratives would burn, and he'd be tennis' villain of the day.



The double standards aren’t just real, they’re loud.@DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/jtKc0YmeRg — Shane (@Shanegupta22) June 3, 2025

Na družbenih omrežjih se je razvnela vroča debata o potezi Lorenza Musettija. Italijanski teniški igralec je v četrtfinalnem dvoboju v jezi z nogo udaril žogico in pri tem zadel linijsko sodnico. Ta se je malo zdrznila, Musetti pa se ji je takoj opravičil. Na glavno sodnico se je obrnil tudi njegov nasprotnik Frances Tiafoe, a je na koncu ostalo le pri opozorilu glavnega sodnika.

"To je naredil in ni se zgodilo nič. Mislim, da je to kar smešno. Pač je, kar je. Ni se zgodilo nič, zato ne gre kaj dosti razpravljati o tem. Očitno stvari niso dosledne," je po dvoboju dejal Američan.

Jim Courier Foto: Guliverimage/Getty Images

Mnogi so se spomnili na Novaka Đokovića, ki so ga leta 2020 izključili z OP ZDA, ko je po nesreči linijsko sodnico zadel v vrat. Prepričani so, da gre za dvojna merila. Svoje videnje zadeve je pojasnil tudi strokovni komentator pri TNT Sports Jim Courier.

Američan meni, da je bila odločitev sodnika pri Musettiju pravilna, saj ni poškodoval sodnice, medtem ko je bilo pri Đokoviću drugače. V njegovem primeru je sodnica padla na tla in celo potrebovala zdravniško pomoč.

"Takrat so bili prisiljeni nekaj narediti, medtem ko v tem primeru ni bilo tako. To bi bil za organizatorje turnirja težek primer, ki bi ga morali pojasnjevati. Je bilo v skladu s pravili? Tehnično gledano lahko igralca, ki nekoga zadene, izključiš. Vseeno mislim, da je treba o zadevi presoditi in da so izbrali pravo pot," je povedal Courier.

Medtem ko se je Lorenzo Musetti že uvrstil v polfinale OP Francije, Novaka Đokovića v sredo čaka nov obračun. Njegov nasprotnik v četrtfinalu bo Aleksander Zverev, trenutno tretji igralec sveta.

