Kakšna neumnost Srba: Đokovića diskvalificirali! #video

Novak Đoković je po veliki neumnosti - v glavo je z žogico zadel linijsko sodnico - končal nastope na UP Openu. V četrtfinale se je tako brez pravega boja ob izidu 6:5 v prvem nizu Pablo Carreno-Busta. Španec se je med osmimi najboljšimi pridružil Alexandru Zverevu, ki je odpihnil Španca Alejandra Davidovicha Fokina s 6:2, 6:2 in 6:1.

Španec se je pred škandalom, o katerem se bo še govorilo, v prvem nizu dobro upiral prvemu igralcu sveta in letos še neporaženemu srbskemu zvezdniku, v 11. igri pa mu je celo vzel servis. Đokovića je to tako ujezilo, da je žogico z loparjem jezno udaril nazaj proti osnovni črti in pri tem v glavo zadel linijsko sodnico.

Đoković je takoj po sicer nenamernem udarcu žoge stekel proti linijski sodnici, se ji opravičil, a sodniki so bili neomajni in so zmagovalca 17 turnirjev velike četverice diskvalificirali.

Kaj je storil Srb?

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020

Novak Đoković je igrišče zapustil s skolnejno glavo, a tokrat ne zaradi poraza, ampak zaradi diskvalifikacije. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak je sodnike skušal prepričati, a je bil neuspešen

Prvi igralec sveta je skušal sodnikom ob mreži obrazložiti vse skupaj in da naj spremenijo svojo odločitev, vendar so bile vse njegove besede zaman. "Saj ji ni treba v bolnico," je poskušal nekoliko omiliti svoje nespametno dejanje in pozneje še pripomnil. "Vi odločate o tej situaciji? Moji karieri, turnir za grand slam, osrednje igrišče," je povedal vidno šokirani Beograjčan.

Pred 41 leti so odločitev spremenili

Ob tem se mnogi sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi bil poln štadion. Verjetno bi bil položaj drugačen in 20 tisoč glava množice se s tem gotovo ne bi strinjala. Pred 41-leti smo na tem turnirju namreč že videli, kako so sodniki zaradi pritiska gledalcev spremenili svojo odločitev in nadaljevali z dvobojem.

Kot je videti, je 17-kratni zmagovalec turnirja za grand slam sodnico zadel v vrat. Foto: Gulliver/Getty Images

Mats Wilander: Še nikoli nisem videl nekaj tako dramatičnega v svojem življenju. Foto: Guliver/Getty Images

"Nisem prepričan, da je pošteno. Udaril je žogico, lahko bi zadel nekoga, ki pobira žogice. Normalno, da je vznemirjen. Žogico ni močno udaril, ampak v takšni situaciji je pravilo, da se igralca diskvalificira," je povedal Mats Wilander, nekdanji vrhunski teniški igralec, zadnja leta pa strokovni komentator pri eni izmed športnih televizij.

Švedski komentator se je ob tem spraševal, kaj bi se zgodilo, če bi bilo na štadioni 20 tisoč ljudi in bi žvižgali ob takšni odločitvi. "Stranskega sodnika je zadel na nerodno mesto. Še nikoli nisem videl nekaj tako dramatičnega v svojem življenju. Treba je biti pozoren. Lahko zadeneš otroka, ki pobira žogice. Lahko se zgodi komurkoli, ampak mislim, da se sodnik v tem primeru ne bi mogel drugače odločiti."

Kako je Novak Đoković sprejel odločitev, da je diskvalficiran?

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw — ESPN (@espn) September 6, 2020

Zverev nadigral španskega tekmeca

V prvem moškem obračunu osmine finala je visokorasli Zverev povsem nadigral španskega tekmeca in dosegel gladko zmago po vsega uri in 34 minut dolgem obračunu.

Zanimiv dvoboj se obeta med Denisom Šapovalovim in Davidom Goffinom. Kanadčan in Belgijec sta se do zdaj pomerila le enkrat. Lani je bil v Tokiu boljši Goffin.

V osmino finala se je po dveh zelo napornih dvobojih uvrstil Hrvat Borna Ćorić. Njegov nasprotnik bo Avstralec Jordan Thompson, ki je na svetovni lestvici uvrščen na 63. mesto.