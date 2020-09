Prvi nosilki izključeni, še preden bi igrali, Williamsova napredovala po treh nizih

Williamsova je zmagovalko OP ZDA iz leta 2017 Sloane Stephens premagala po treh nizih. Prvega je zanesljivo dobila Stephensova (6:2), naslednja dva pa sta s 6:2 pripadla 38-letnici. Šestkratna zmagovalka US Opna se bo v naslednjem dvoboju srečala z Grkinjo Mario Sakkari.

Na delu bo tudi aktualna zmagovalka OP Avstralije Sofia Kenin, potem ko jo tokrat čaka Tunizijka Ons Jabeur. Američanka jo je do zdaj premagala štirikrat, Jabeur pa je slavila le enkrat. Nazadnje sta igrali v četrtfinalu na OP Avstralije, ko je bila boljša Keninova.

Viktorija Azarenka, dvakratna finalistka OP ZDA, bo igrala proti Poljakinji Igi Swiatek, Hrvatica Donna Vekić pa bo igrala proti Bolgarki Tsvetani Pironkovi.

Prvi nosilki ženskih dvojic na US opnu izključeni s turnirja

Prvi nosilki dvojic Kristina Mladenović in Timea Babos sta izključeni, saj je morala prva v karanteno. Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi nosilki ženskih dvojic na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, Francozinjo Kristino Mladenović in Madžarko Timeo Babos, so izključili s tekmovanja še preden sta igrali prvi dvoboj. Razlog izključitve je, da je Francozinja prejšnji teden trenirala skupaj z okuženim Benoitom Pairejem, zato je morala v karanteno, so sporočili organizatorji turnirja.

V petek se je izključitev obetala tudi Adrianu Mannarinu, ki je prav tako treniral z rojakom, okuženim z novim koronavirusom, a so mu po dolgih pregovorih vendarle dovolili odigrati dvoboj z Alexandrom Zverevom. Tega je izgubil.