Kaj Belorusinja sporoča Đokoviću in kako se bo Srb odzval? #video

"Kaj praviš na to Novak? In ti nimaš svoje pesmi …," je Novaku Đokoviću sporočila Arina Sabalenka, prva igralka sveta. Zanimivo bo spremljati, kako se bo odzval eden najboljših igralcev vseh časov.

Teniško OP Francije se je že dobro povesilo v drugo polovico, kjer ostajajo le še trenutno najboljši teniški igralci. Med njimi sta tudi Arina Sabalenka in Novak Đoković.

Arina Sabalenka je spet prikazala ples, a tokrat s sporočilom Novaku Đokoviću.

Aryna Sabalenka dancing to her own song after her win at Roland Garros



"How about that Novak? You don't have your song" 😂😂😂😂



pic.twitter.com/Dk8Z8yKqDh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2025

Arina Sabalenka, ki se je danes prebila v polfinale, je že pred dnevi prikazala zmagoviti ples po stopnicah osrednjega igrišča Philippe-Chatrier, potem ko je zmagala. Za tem jo je oponašal Novak Đoković in se pošalil na njen račun: "Kako to dela Sabalenka," in oponašal njene gibe.

Po današnjem četrtfinalnem dvoboju mu beloruska teniška igralka, trenutno prva igralka sveta, ni ostala dolžna. Ta je zaplesala po stopnicah in to na svojo glasbo. "Kaj praviš na to Novak? In ti nimaš svoje pesmi …," se je pošalila Sabalenka, ki je v četrtfinalu po dveh nizih odpravila Kitajko Zheng Qinwen. Njena nasprotnica v polfinalu pa bo Poljakinja Iga Swiatek, štirikratna zmagovalka OP Francije. Ljubitelji tenisa med njima pričakujejo pravo poslastico. Na njeno objavo se je Novak že odzval s smehom ...

Đoković se je že odzval na družbenih omrežjih, ampak kako bo zaplesal?

Novaka Đokovića v sredo čaka večerni četrtfinalni dvoboj na osrednjem igrišču, ko mu bo nasproti stal Nemec Alexander Zverev. Srbski zvezdnik je do zdaj pokazal suverene zmage, saj ni oddal niti enega niza. A Nemec za Đokovića zagotovo ne bo lahek zalogaj. Igralca se že zelo dobro poznata, saj sta do zdaj odigrala 13 uradnih dvobojev, izid v zmagah pa je 8:5 za 38-letnega Beograjčana.

