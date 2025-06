Med njima je veliko spoštovanje. Foto: Reuters

Danes se je še enkrat več pokazalo, da se za prihodnost svetovnega tenisa ni bati. Še najbolj eminentni teniški gostje na tribunah so ostali odprtih ust. Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta v nedeljo pokazala atomski tenis. Od prve do zadnje točke sta igrala na izjemno visoki ravni in še po petih urah brutalnega in napornega dvoboja sta prikazala skoraj nerealne teniške poteze.

A na koncu je zmagovalec lahko le en. To je bil tokrat Carlos Alcaraz, ki je zmagal povsem zasluženo. Igralca pa sta pokazala tudi pošteno igro in izjemno medsebojne spoštovanje. Zagotovo bosta v prihodnje ljubiteljem tenisa pokazala še veliko takšnih ali vsaj podobnih predstav.

Foto: Reuters

"Najprej bi začel z Jannikom. Neverjetno je, na kakšni ravni igraš. Iskrene čestitke za izjemna dva tedna. Odličen turnir. Vem, koliko trdega dela vlagate vsak dan. To je res nekaj velikega. Res vem, kako zelo si trudiš za ta turnir in za vsak turnir. Prepričan sem, da boš postal zmagovalec. Ne samo enkrat, ampak večkrat."

"Zares je privilegij, da lahko delim igrišče s tabo na vsakem turnirju in da skupaj piševa zgodovino. Res sem vesel, da sva skupaj ustvarila zgodovino na tem turnirju in tudi na drugih. Velik navdih si za mlade in za vse nas. Tudi zame," je po dvoboju povedal zmagovalec letošnjega Roland Garrosa, Carlos Alcaraz, ki se je pozneje zahvalil svoji ekipi in organizatrojem.

Carlos Alcaraz je imel proti koncu prvega niza težave s očesom. Foto: Reuters

Že uvodna igra dvoboja, v kateri je serviral Jannik Sinner, je bila izjemno dolga in napeta, saj je trajala kar enajst minut. Alcaraz si je priboril celo tri žoge za odvzem servisa, a ni nobene uspel unovčiti, tako da je Sinner povedel z 1:0. Tudi v nadaljevanju so bile igre izenačene, saj sta igralca za štiri igre porabila kar pol ure. Prvi break smo videli v peti igri, ko je Alcaraz povedel s 3:2. Veselje Španca ni dolgo trajalo, saj se je Sinner že v naslednji igri vrnil in izenačil na 3:3.

Odločilna je bila deseta igra, ko je Sinner na servis Alcaraza povedel s 30:40 in izkoristil že prvo žogico za niz ter povedel z 1:0. Uvodni niz je trajal dobro uro. Igro pred tem je imel Alcaraz težave z očesom in je prosil za zdravniško pomoč.

👨‍⚕️ Problema all'occhio per Carlos Alcaraz, che ha chiesto l'intervento del fisioterapista prima del decimo game.



Dopo l'interruzione, lo spagnolo ha ceduto il servizio a Sinner nel decisivo 10° game!#EurosportTENNIS #RolandGarros pic.twitter.com/YiOgvPxMfe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 8, 2025

Jannik Sinner je drugi niz dobil po podaljšani igri. Foto: Reuters

Drugi niz se je že takoj začel po željah prvega igralca sveta, Jannika Sinnerja, potem ko je že v drugi igri nasprotniku vzel servis. V tem času pa je Alcaraz kazal prve znake nervoze, potem ko je gledal k svoji ekipi in se vidno razburjal. V naslednji igri je Italijan potrdil break in že povedel s 3:0. Španec se je v drugem nizu prvič na rezultatsko tabelo vpisal v četrti igri, ko je izid znižal na 1:3. V sedmi igri je Čarli zapretil, s skrajšanimi žogami je nekoliko spremenil taktiko igre, a je Sinner vseeno dobil igro na svoj servis in povedel s 5:2.

V deveti igri (5:3), ko je Sinner serviral za zmago v drugem nizu, je Alcaraz povedel s 30:40, izkoristil prvo žogo za break in znižal izid na 4:5, v naslednji igri na svoj servis pa je izid izenačil na 5:5. Drugi niz je odločala podaljšana igra, v kateri je več zbranosti pokazal Sinner in po uri in desetih minutah dobil drugi niz ter povedel z 2:0.

Zaključna točka v drugem nizu.

What a forehand at that crucial moment, Sinner getting closer and closer 💥#RolandGarros pic.twitter.com/4gcIONUgqL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Zaključna točka Alcaraza v tretjem nizu.

Ni se predajal in obrestovalo se mu je Carlos Alcaraz je tretji niz dobil bo 51 minutah. Foto: Reuters

Tretji niz se je spet začel na najboljši način za prvega igralca sveta, ko je Alcarazu takoj odvzel servis in povedel z 1:0. Drugi igralec sveta ob tem ni izobesil bele zastave, ampak se je še bolj boril. To se mu je obrestovalo, saj se je že takoj uspel izenačiti na 1:1, v naslednji igri pa je že vodil z 2:1. A tukaj zgodbe še ni bilo konec. Alcaraz je dvignil svojo raven igre, Janniku še enkrat vzel servis in po svojem servisu vodil že s 4:1.

V nadaljevanju sta oba igralca dobivala igre na svoj servis. V deveti igri, pri izidu 5:3, je drugi igralec sveta serviral za niz, a se ni izšlo. Sinnerju se je z nekaj izjemnimi potezami uspelo vrniti in je izid znižal na 4:5. A lanski zmagovalec OP Francije se spet ni predal. S svojo požrtvovalno in vrhunsko igro je nasprotniku spet vzel servis in tretji niz dobil s 6:4 ter izid v nizih znižal na 2:1. S tem je tudi dvignil francosko občinstvo, ki je večinoma na njegovi strani.

Jannik Sinner je v četrtem nizu zapravil tri zaključne žogice za zmago. Foto: Reuters

Kaj vse je zapravil Jannik Sinner v četrtem nizu

V nadaljevanju sta oba igralca dobivala igre na svoj servis. V deveti igri, pri izidu 5:3, je drugi igralec sveta serviral za niz, a se ni izšlo. Sinnerju se je z nekaj izjemnimi potezami uspelo vrniti in je izid znižal na 4:5. A lanski zmagovalec OP Francije se spet ni predal. S svojo požrtvovalno in vrhunsko igro je nasprotniku spet vzel servis in tretji niz dobil s 6:4 ter izid v nizih znižal na 2:1.

Zaključna točka v četrtem nizu.

V četrtem nizu je postalo zanimivo v tretji igri, ko si je Sinner že priigral točko za odvzem servisa, a je ni uspel vnovčiti. Dve leti mlajši Alcaraz je uspel dobiti svoj servis in povedel z 2:1. Prišla je na vrsto sedma igra, v kateri je serviral Španec. Sinner jo je dobil brez izgubljene točke in povedel s 4:3, po naslednji pa je imel v rokah vodstvo že s 5:3.

V deveti igri je imel italijanski zvezdnik že vodstvo 0:40 in tri žogice za zmago, a je vodstvo zapravil, Alcaraz pa je znižal na 5:4. V naslednji igri je še bolj pritisnil na nasprotnika, mu vzel servis in izenačil na 5:5. Gledalci na tribunah so noreli, ko se je četrti niz spet povsem odprl. Odločala je podaljšana igra, v kateri je bil boljši Alcaraz in izenačil na 2:2 v nizih.

Veliko razočaranje Italijana. Foto: Reuters

V najpomembnejših trenutkih je bil bolj zbran Alcaraz

V petem nizu je šla voda na mlin Carlosu Alcarazu, ki na servis Italijana povedel z 1:0, break je potrdil v naslednji igri in povedel z 2:0. V četrti igri je spet zapretil tudi trdovratni Italijan, ki je imel dve žogici za odvzem servisa, a ju ni izkoristil, zato je Carlos povedel s 3:1. V šesti igri so sodniki očitno oškodovali Sinnerja, potem ko so spregledali, da je bila žogica globoko v avtu.

A s tem še ni bilo konec preobratov. V deseti igri, ko je Alcaraz serviral za zmago, je Sinnerju vendarle uspel break in izenačil na 5:5. V enajsti igri Janniku tudi ni šlo zlahka, ko se je moral kar potruditi, da je povedel s 6:5. Svoj servis je za tem dobil tudi Alcaraz. Odločala je podaljšana igra, ki se v petem nizu igra do deset. To je na koncu z 10:2 dobil Alcaraz in tako zasluženo obranil lansko zmago na OP Francije.

OP Francije, ATP, finale

Carlos Alcaraz (Špa, 2) - Jannik Sinner (Ita, 1) 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2)

Preberite še: