Američanka Coco Gauff je letošnja zmagovalka teniškega turnirja za grand slam v Parizu. Enaindvajsetletna Američanka je bila v velikem finalu odprtega prvenstva Francije z nagradnim skladom 28,176 milijona evrov boljša od Belorusinje Arine Sabalenka s 6:7 (5), 6:2 in 6:4.

Druga igralka na teniški lestvici WTA je dosegla drugo zmago na turnirjih za grand slam. Pred Roland Garrosom je leta 2023 osvojila odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. Gauff je za zmago nad šest let starejšo tekmico iz Belorusije potrebovala dve uri in 38 minut.

Po velikem zmagoslavju je v žep pospravila ček v vrednosti 2,55 milijona evrov, osmoljenka finalnega obračuna Arina Sabalenka, sicer trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam (na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je slavila v letih 2023 in 2024, na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa lani) pa se je morala zadovoljiti s 1,275 milijona evrov vredno denarno nagrado.

To je bil prvi finalni obračun prve in druge igralke na svetu na turnirjih za grand slam po letu 2018, ko sta se na odprtem prvenstvu Avstralije pomerili Danka Caroline Wozniacki in Romunka Simona Halep.

Američanka je v Parizu dosegla jubilejno deseto turnirsko zmago. V prvem krogu letošnjega turnirja je premagala Avstralko Olivio Gadecki, v drugem in tretjem pa Čehinji Terezo Valentovo in Marie Bouzkovo. V osmini finala je bila boljša od Rusinje Jekaterine Aleksandrove, v četrtfinalu od rojakinje Madison Keys, v polfinalu pa od Francozinje Lois Boisson.

Na odprtem prvenstvu Francije je najbolj uspešna Američanka Chris Evert s sedmimi zmagoslavji. Francozinja Suzanne Lenglen in Nemka Steffi Graf sta zmagali po šestkrat, Francozinja Adine Masson in Avstralka Margaret Court pa po petkrat. Od aktivnih tekmovalk je najvišje na lestvici Poljakinja Iga Swiatek s štirimi končnimi zmagami.

V finalu OP Francije sta se merili prva in druga igralka sveta. Minilo je že sedem let, odkar sta se v finalu turnirja za grand slam pomerili prva in druga igralka sveta, in 12 let, odkar se je to zgodilo na Roland Garrosu.

