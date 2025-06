Znana sta oba finalista letošnjega OP Francije. V večernem polfinalu je Italijan Jannik Sinner s 6:4, 7:5 in 7:6 (3) izločil Srba Novaka Đokovića. Sinner se bo v finalu pomeril s španskim teniškim igralcem Carlosom Alcarazem. Španec je v polfinalu vodil s 4:6, 7:6 (3), 6:0 in 2:0, nato pa je njegov nasprotnik Italijan Lorenzo Musetti dvoboj zaradi poškodbe predal.

Jannik Sinner je v drugem polfinalu v dveh urah in 25 minutah s 6:4, 7:5 in 7:6 (3) ugnal Novaka Đokovića in se prvič v karieri zavihtel v finale Roland Garrosa. Na tem turnirju še ni izgubil niza. Sinner bo zaigral v četrtem finalu grand slamov, vse tri prejšnje je dobil. Osvojil je zadnja dva OP Avstralije, lani pa je bil najboljši še na OP ZDA. Triindvajsetletnik iz San Candida je trenutno v nizu 20 posamičnih zmag na turnirjih velike četverice, z 21. pa bi postal prvi tenisač po Đokoviću, ki je osvojil tri zaporedne grand slame. To je Srbu nazadnje uspelo med OP Avstralije in Wimbledonom leta 2021.

V prvem nizu je danes Sinnerju odločilen trenutek uspel v peti igri, ko je Srbu vzel igro na njegov servis, nato pa po 45 minutah igre prvi niz dobil s 6:4, potem ko je unovčil že prvo zaključno žogico.

V drugem nizu je Sinner v sedmi igri Đokoviću znova napravil break in nato povedel s 5:3, a je Đoković odgovoril in izenačil na 5:5 ter s tem prekinil niz 45 zaporednih osvojenih iger Italijana na svoj začetni udarec proti Srbu .A Italijana to ni zmedlo, že takoj v naslednji igri je Đokoviću znova odvzel igro na njegov servis, nato pa dobil še naslednjo igro in drugi niz dobil s 7:5.

Novak Đoković je klonil brez osvojenega niza. Foto: Reuters

Srbski as je na začetku tretjega niza vzel zdravniški odmor zaradi bolečin v levi stegenski mišici. V tretjem nizu je imel Đoković ob vodstvu s 5:4 na servis Sinnerja tri zaključne žogice za odvzem servisa in tretji niz, a je Italijan vse tri ubranil in izenačil na 5:5. Ob izidu 6:6 je sledila podaljšana igra v kateri je povedel s 3:0 in 5:2 nato pa izkoristil drugo zaključno žogo za zmago v podaljšani igri s 7:3 in končnih 3:0 v nizih.

"Zares je poseben trenutek, ko lahko igraš proti Novaku na tako velikem odru. Moral sem igrati najboljši tenis in vesel sem, da sem lahko tako shajal s situacijo. Novak je za vse velik vzor, sploh za nas mlade. Kaj počne po vseh teh uspehih in da igra tako izjemno, je res neverjetno," je v prvi izjavi po dvoboju dejal Italijan.

"Težko se je osredotočiti na Novaka kot igralca in ne kot legendo. Dosegel je ogromno neverjetnih stvari, je najboljši v zgodovini. Igrati tukaj z njim je izjemno. Seveda nisem skušal razmišljati o tem. Ne moreš pa tega povsem odmisliti, saj to čutiš, ko stopiš na igrišče proti njemu," je dodal Sinner.

"Užival bom v tem trenutku, ker so redki v moji karieri. Jutri imamo prosto in pripravili se bomo na nedeljski dvoboj," je še dodal o morebitnem proslavljanju po polfinalni zmagi. Mladi Italijan lovi svojo tretjo zaporedno zmago na turnirjih za grand slam. Za igralca je bil to deveti medsebojni dvoboj, izkupiček v zmagah pa se je zdaj nagnil v smer Italijana (5:4). Ob tem je treba omeniti, da je Sinner dobil zadnje štiri dvoboje.

Sinner in Đoković po koncu dvoboja. Foto: Reuters

Sinner bo v 26. finalu v karieri skušal priti do 20. lovorike. Popolnoma enako statistiko ima doslej v karieri tudi njegov tekmec v finalu Alcaraz. Italijan letos igra šele na tretjem turnirju to sezono, potem ko je med februarjem in majem prestal trimesečno kazen zaradi dopinškega prekrška.

Đoković se je na svojem 78. grand slamu uvrstil v 51. polfinale, a v 38. finale ni zmogel. S 24 osvojenimi grand slami bo vsaj še nekaj časa v absolutni konkurenci poravnan z Avstralko Margaret Court po številu posamičnih lovorik na turnirjih velike četverice.

Alcaraz napredoval po predaji Musettija

V finalu bo igral še dvaindvajsetletni Španec Carlos Alcaraz, ki je proti Musettiju vodil s 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0, ko se je Italijan po dveh urah in 25 minutah odločil za predajo. Uvrstil se je v svoj drugi zaporedni finale na Rolandu Garrosu. Lani je v finalu po petih nizih ugnal Nemca Alexandra Zvereva. Alcaraz je na ta način zabeležil še šesto zaporedno zmago proti Italijanu. Trenutni izid v zmagah je 6:1. Letos sta se že dvakrat srečala na turnirjih serije masters in Alcaraz je dobil oba dvoboja v finalu Monte Carla in v polfinalu Rima.

Španec bo v petem finalu turnirjev velike četverice igral za peto lovoriko, saj doslej na zadnji stopnički grand slamov še ni izgubil. Najboljši je bil leta 2022 na OP ZDA, leta 2023 v Wimbledonu, lani pa je ob slavju na OP Francije dodal še lovoriko v Wimbledonu.

Carlos Alcaraz se je uvrstil v finale. Foto: Reuters

Alcaraz je imel v prvih dveh urah ogromno dela z leto dni starejšim Musettijem. Italijan je v deseti igri prvega niza prišel do odločilnega odvzema servisa in povedel z 1:0 v nizih, v drugem pa je dvakrat izničil zaostanek "breaka" in izsilil podaljšano igro.

Ta pa je bila glede dvoboja odločilna. Španec je bil suveren, jo dobil s 7:3, nato pa je splahnel tudi odpor Italijana, ki je imel ob tem tudi težave z levo stegensko mišico. Alcaraz je v dobrih 20 minutah dobil tretji niz s 6:0, podobno prepričljivo je začel tudi četrtega, a Italijan zaradi bolečin po dveh igrah ni več mogel nadaljevati dvoboja.

"Nikoli ni lepo napredovati po predaji tekmeca. Lorenzo je izjemen igralec, letos ima za sabo res neverjetno sezono na peščeni podlagi. Želim mu vse dobro in hitro okrevanje. Vem, da bomo kmalu spet uživali v njegovem tenisu," se je najprej v izjavi po dvoboju Italijanu poklonil Alcaraz.

Lorenzo Musetti je dvoboj predal. Foto: Reuters

"Prva dva niza sta bila resnično zahtevna. Imel sem svoje priložnosti, a jih nisem izkoristil, obenem pa je v tistih trenutkih igral odličen tenis. Malce sem si oddahnil, ko sem dobil drugi niz. V tretjem sem vedel, da ga moram potisniti do meje, da moram igrati agresivno in mu ne pustiti, da prevladuje," je o dvoboju dodal 22-letni Španec.

Španec priznava, da je iz dvoboja v dvoboj bolj samozavesten. "Za mano je intenzivnih nekaj tednov, čaka pa me še zadnja stopnička. Počutim se odlično, igram dobro in sem samozavesten. Zdaj je čas, da v nedeljo dam od sebe vse, kar premorem," je še zaključil Alcaraz.

Musettiju v uteho ostaja izjemna peščena sezone, v kateri je na vseh treh mastersih igral najmanj v polfinalu in se med najboljše štiri uvrstil tudi na Rolandu Garrosu. Obenem bo v ponedeljek najvišje v karieri na lestvici ATP, ko bo napredoval na šesto mesto.

OP Francije, ATP, polfinale

Carlos Alcaraz (Špa, 2) - Lorenzo Musetti (Ita, 8) 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0 - predaja;

Jannik Sinner (Ita, 1) - Novak Đoković (Srb,6) 6:4, 7:5, 7:6 (3).

Preberite še: