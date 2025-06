Fotografija, ki se bo verjetno zapisala v zgodovino? #video

Zmotila se je

Ljubitelji tenisa se bodo zagotovo spomnili finalnega dvoboja v Wimbledonu iz leta 2019, ko sta se v izjemnem finalu med seboj merila Novak Đoković in Roger Federer. V tistem dvoboju smo videli izjemen preobrat. Švicar je v petem, odločilnem nizu, vodil z 8:7 in 40:15.

Marsikdo je bil v tistem trenutku prepričan, da ima bo Baslečan v svojo vitrino postavil še eno wimbledonsko lovoriko. Med občinstvom je bila gledalka, ki je samozavestno dvignila prst in s tem dala vedeti, da bo Federer bržkone zmagal. A to je bil račun brez krčmarja, Đokoviću je uspel preobrat in na koncu zasluženo slavil.

We found an alternative to the Finger Lady at Wimbledon. 😭 pic.twitter.com/cnkKYDIyZ0 — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) June 8, 2025

In potem je prišel na vrsto Roland Garros leta 2025 …

Podoben preobrat smo videl na zadnjem finalu OP Francije, ko je imel Jannik Sinner proti Carlosu Alcarazu zmago praktično že v rokah. V četrtem nizu je Italijan v nizih vodil z 2:1 in pri izidu 5:4 je imel vodstvo 0:40. Tudi ob tem rezultatu se je na tribunah se je tokrat znašel gledalec, ki je s prstom nakazal kot gledalka pred šestimi leti v Wimbledonu. Nadaljevanje poznamo … Alcarazu je uspel neverjeten preobrat in na koncu po več kot petih urah še drugič zapored zmagal največji turnir na pesku.

Čaka nas še veliko teniških trilerjev

Na letošnjem Roland Garrosu se je še enkrat pokazalo, da teniškega dvoboja ni konec, dokler igralec ali igralka ne dobi zadnje točke. Zagotovo pa sta Sinner in Alcaraz nakazala, da si lahko v prihodnje obetamo še vrsto izjemnih dvobojev in da z upokojitvijo Rafaela Nadala in Rogerja Federerja vsekakor ni konec teniških poslastic in rivalstev.

