"Razmišljal sem, zakaj je tako, in prizadelo me je," je v pogovoru povedal teniški igralec Novak Đoković, ki ga vsa ta leta v teniškem svetu niso sprejeli kot njegove največje rivale.

Novak Đoković zagotovo sodi med najboljše teniške igralce vseh časov. Dejstvo je, da navijači na največjih turnirjih pogosto niso bili na njegovi strani. Čeprav se je Srb znal soočati tudi s takšnimi stvarmi, mu ni bilo lahko. Na koncu je tudi on samo človek.

Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kaj jim ni bilo všeč?

"Sem človek, ki ima veliko pomanjkljivosti. Vseeno sem se vedno trudil, da sem človek, ki živi s srcem in dobrimi nameni. Če je nekdo moj največji rival, ne pomeni, da mu želim slabo ali da ga sovražim," je v oddaji (Ne)uspeh prvaka povedal Nole in poudaril, da se je poznalo, da Roger Federer in Rafael Nadal prihajata iz Zahodnega sveta, medtem ko on prihaja iz Srbije.

"Poskušal sem se povezati na človeški ravni, a gre za kruto borbo." Foto: Guliverimage

"Obstaja pripadnost, ki ji jaz po nacionalnosti in drugih stvareh nisem pripadal. Značilno je bilo, da sem bil jaz tisti mali, ki je prišel in rekel, da bom številka ena. To jim ni bilo všeč," je povedal danes 38-letni teniški igralec.

Ob tem je poudaril, da je vedno spoštoval svoje največje rivale in nikoli ni rekel slabe besede o njih, ni pa skrival, da želi biti boljši od njih. "V takšnih stvareh moraš biti korekten, potem pa začnejo mleti mediji, sponzorji in vsa ta mašinerija. Poskušal sem se povezati na človeški ravni, a gre za krut boj," je razlagal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se je v teniškem svetu pogosto počutil nezaželenega.

Rafael Nadal in Novak Đoković. Foto: Instagram

Ugotovil, da je najbolje, da ostane tisto, kar v resnici je

Razmišljal je, zakaj je bilo tako, in vse skupaj ga je prizadelo. Na račun tega se je poskušal obnašati drugače, se bolj približati ljudem, ampak tudi to ni pomagalo. Na koncu je ugotovil, da je najbolje, da ostane tisto, kar v resnici je.

"Moral sem sprejeti, da me del teniške populacije ne bo maral zaradi mojega odnosa in vedenja, vendar jaz lahko mirno spim. Moj odnos se ni nikoli spremenil, zmehčal se je, ker se je njihov odnos spremenil do mene. Z Nadalom sem se že od nekdaj bolje razumel, saj sva si generacijsko bližje. Morda zaradi tega," je še povedal trenutno peti igralec sveta.

