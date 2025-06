Sabalenka pravi, da je Gauff napisala pismo, v katerem se je opravičila za podane izjave po finalu turnirja za veliki slam v Parizu, je poročala ameriška tiskovna agencija AP.

Šlo je za izjave po porazu proti Gauff v finalu Roland Garrosa. Na novinarski konferenci po tekmi v Parizu je Sabalenka namignila, da je bil rezultat bolj posledica njenih lastnih napak kot dobre igre tekmice.

"To je bilo popolnoma neprofesionalno"

"To je bilo od mene popolnoma neprofesionalno," je dejala Sabalenka. "Pustila sem, da so me čustva povsem premagala. Popolnoma obžalujem, kar sem takrat rekla. Veste, vsi delamo napake. Sem samo človek, ki se v življenju še vedno uči. Mislim, da imamo vsi tiste dneve, ko izgubimo nadzor. Ampak kar želim povedati, je tudi to, da sem Coco pisala po tem - ne takoj, ampak pred kratkim," je napako priznala prva igralka na svetovni jakostni lestvici WTA.

Sabalenka je dosegla 37 winnerjev, a je finale končala tudi s kar 70 neizsiljenimi napakami, 40 več v primerjavi z Gauff.

Povedala je, da je Američanki pisala, da bi se ji opravičila in da bi ji zagotovila, "da si absolutno zasluži zmago na turnirju, in da ji pove, da jo spoštuje".

"Bila sem zelo čustvena in ne preveč pametna"

"Nikoli je nisem nameravala napasti," je dejala Sabalenka. "Na tisti novinarski konferenci sem bila zelo čustvena in ne preveč pametna. Nisem nujno hvaležna za to, kar sem storila. Trajalo je nekaj časa, da sem se vrnila in razmislila o tem, da sem se tega lotila z odprtimi očmi in da sem dojela. Spoznala sem veliko o sebi, tudi to, zakaj sem izgubila toliko finalov."

Sabalenka, trikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam, je proti Gauff izgubila tudi v finalu odprtega prvenstva ZDA leta 2023, po tem ko je prav tako dobila prvi niz.

"Ves čas sem bila tako čustvena," je dejala Sabalenka. "Tako sem se veliko naučila. Predvsem pa eno stvar: jaz sem tista, ki vedno obravnava svoje nasprotnice z velikim spoštovanjem, ne glede na to, ali zmagam ali izgubim. Brez tega spoštovanja ne bi bila tam, kjer sem danes. Zato je bila to zame težka, a zelo dragocena lekcija."

