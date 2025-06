Italijanki Errani in Paolini zmagovalki dvojic na OP Francije

Italijanki Sara Errani in Jasmine Paolini, lanski olimpijski zmagovalki, sta zmagovalki ženskih dvojic letošnjega odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Drugi nosilki sta v finalu s 6:4, 2:6 in 6:1 po dveh urah in 15 minutah premagali Srbkinjo Aleksandro Krunić in Ano Danilino iz Kazahstana.