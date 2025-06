Roland Garros ostaja pod okriljem nacionalne francoske zveze

Francoska nacionalna teniška organizacije je 20. junija na izredni generalni skupščini z veliko večino sprejela spremembo prvega člena svojega statuta, ki zdaj določa, da zveza "prepoveduje kakršen koli popoln ali delni prenos turnirja Roland Garros na tretjo osebo". Odprto teniško prvenstvo Francije je glavni vir dohodka teniške zveze, ki velja za najbogatejšo športno zvezo v Franciji.

"Roland Garros je veliko več kot le turnir. Je izjemno bogastvo, ki ga moramo zaščititi za prihodnje generacije," je dejal predsednik FFT Gilles Moretton in pohvalil zapuščino, ki so jo zapustili njegovi predhodniki, zlasti Philippe Chatrier. "S to močno gesto namerava FFT zagotoviti neodvisnost pariškega turnirja in ohraniti strateška sredstva, ki so v službi 7000 pridruženih klubov v Franciji," poudarjajo v besedilu.

Po podatkih zveze je izvedba turnirja leta 2023 denimo prinesla 328 milijonov evrov, kar predstavlja 87 odstotkov prihodkov združenja v tem fiskalnem letu.