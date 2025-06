Lois Boisson je francoska teniška igralka, ki je na OP Francije poskrbela za prvovrstno senzacijo in pokazala, da se s pravo voljo lahko daleč pride. In od zdaj ne bo več znana samo po incidentu o smradu , ampak po svojih uspehih oziroma senzaciji.

Lois Boisson je 22-letna teniška igralka. Zaradi njenih zadnjih uspehov bo njena nesrečna epizoda na turnirju v Franciji (Rouen Open) zagotovo pozabljena. Takrat jo je igralka Harriet Dart precej grdo ozmerjala: "Ali jo lahko prosite, naj si nanese dezodorant? Res smrdi," je Britanka pripomnila glavni sodnici. Harriet Dart se je pozneje za te besede opravičila, Lois Boisson pa je na družbenem omrežju objavila prirejeno fotografijo, na kateri v roki drži dezodorant, znamki Dove pa poslala sporočilo, da bi morda lahko sodelovali.

Britanka izpadla v prvem krogu kvalifikacij, Francozinja piše pravljico

Medtem ko je Harriet Dart izpadla v prvem krogu kvalifikacij za OP Francije, je 22-letna Francozinja dobila posebno povabilo organizatorjev in se uvrstila v četrtfinale najbolj prestižnega turnirja na pesku. Lois Boisson je v osmini finala po treh nizih premagala Jessico Pegula, tretjo igralko sveta, in poskrbela za teniško evforijo med francoskimi navijači. Njena nasprotnica v sredinem četrtfinalu bo ruska najstnica Mirra Andrejeva.

Lois Boisson je poskrbela za teniško evforijo med francoskim občinstvom. Foto: Guliverimage

Njena zmaga v četrtfinalu pomeni zgodovinski trenutek, saj je postala prva Francozinja s posebnim povabilom (wild-card op. p.) in uvrstitvijo v četrtfinale OP Francije po Mary Pierce leta 2002. Na svetovni lestvici je na 361. mestu in je tudi najnižje uvrščena igralka, ki se je uvrstila v četrtfinale turnirjev za grand slam po Kaii Kanepi na Odprtem prvenstvu ZDA leta 2017.

Lani se je tik pred OP Francije hudo poškodovala

Francozinja pa je imela lani ob takšnem času precej nesrečno zgodbo. Tudi lani so ji organizatorji podelili posebno povabilo in med pripravami na svoj prvenec na Roland Garrosu si je hudo poškodovala sprednjo križno vez. Morala je odpovedati igranje na pariškem pesku in več mesecev okrevati.

Po operaciji sprednje križne vezi in meniskusa je Boisson na Instagramu objavila o svojem neverjetnem mesecu. "Nameravala sem igrati na turnirjih, o katerih sem sanjala že od trenutka, ko sem prvič prijela za teniški lopar. V enem samem tednu sem iz evforije ob osvojitvi svojega prvega naslova WTA in občutka, da sem končno na pravi poti, pristala na tleh. Koleno mi je odpovedalo, bolečina je bila neznosna. Šok je bil ogromen in takšnega razpleta sezone si nisem niti v sanjah predstavljala. A očitno je to pot, ki mi jo je namenilo življenje. Zdaj je čas za disciplino, potrpežljivost in delo, da se vrnem na vrh."

Očitno so se ji disciplina, potrpežljivost in delo poplačali. Zanimivo bo spremljati, kako se bo končala njena pariška zgodba …

