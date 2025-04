Harriet Dart asked the umpire to tell her opponent to wear deodorant 😳



She lost the match 6-0 6-3



(h/t @popalorena)

pic.twitter.com/kk5Wm69jTd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

Na turnirju v Franciji (Rouen Open) smo bili v prvem krogu, ko sta igrali Britanka Harriet Dart in Francozinja Lois Boisson, priča nenavadni komunikaciji, lahko bi rekli kar nesramnosti. Dvoboj je z izidom 6:0 in 6:3 dobila šele 21-letna Francozinja.

Očitno je Harriet Dart težko prenesla premoč mlajše tekmice. Med menjavo strani v drugem nizu se je Britanka obrnila proti sodniku in mu dejala: "Ali jo lahko prosite, naj si nanese dezodorant? Res smrdi."

Bo Lois Boisson dobila novega sponzorja? Foto: Instagram

Njene besede so hitro zaokrožile po spletu in postala je tarča ostrih kritik. Dart je kmalu zatem stopila korak nazaj in se javno opravičila za svoje neprimerne izjave.

"Želim se opravičiti za to, kar sem danes rekla na igrišču. Ta komentar je bil izrečen v afektu in ga resnično obžalujem. To ni način, kako se želim obnašati, in prevzemam vso odgovornost. Do Lois in njenega nastopa gojim veliko spoštovanje. Iz tega se bom nekaj naučila in šla naprej."

Na poseben način se je odzvala tudi Lois Boisson, ki je na družbenem omrežju objavila prirejeno fotografijo, na kateri v roki drži dezodorant, znamki Dove pa poslala sporočilo, da bi morda lahko sodelovali.

