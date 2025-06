Verstappnu grozi dirka suspenza, je pa priznal nešportno potezo

Max Verstappen in George Russell Foto: Guliverimage Nedeljsko dirko formule 1 v Barceloni je zaznamovala nešportna poteza, ki si jo je dovolil štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Po umiku varnostnega avtomobila šest krogov pred ciljem, ko je bil na slabših trdih pnevmatikah, ga je najprej prehitel Charles Leclerc (Ferrari) in nato poskušal še George Russell (Mercedes). Bil je besen kot ris, češ da je prvi zadel v njegov dirkalnik, drugi pa ga izrinil s steze. Nato mu je ekipa ukazala, naj dirkača Mercedesa spusti predse, češ da je ostal pred njim samo zato, ker je zapeljal s steze. Nejevoljen je ukaz sprejel, a ko je Britanca spuščal mimo, je s pnevmatikami zadel v njegov dirkalnik. Dobil je desetsekundni pribitek in tako dirko končal z eno samo točko na desetem mestu. Po dirki so mu komisarji dodelili še tri kazenske točke zaradi nešportne poteze. Tako jih ima že 11, od 12 pa sledi ena dirka prepovedi nastopa.

Kako si je Verstappen v zadnjih 12 mesecih prislužil 11 kazenskih točk:



- trčenje z Landom Norrisom na VN Avstrije (dve točki),

- Landa Norrisa je izrinil na VN Mehike (dve točki),

- pospeševanje ob virtualnem varnostnem avtomobilu na VN Brazilije (ena točka),

- prepočasna vožnja na kvalifikacijah na VN Katarja (ena točka),

- trčenje z Oscarjem Piastrijem na VN Abu Dabija (dve točki),

- trečenje z Georgeem Russllom na VN Španije (tri točke).

Russell: Tako je razočaral mlade, ki se zgledujejo po njem

Max Verstappen Foto: Guliverimage Russell je po dirki dejal, da je imel občutek, da je šlo za namerno potezo. "To sem že večkrat videl v računalniški igrici, nikoli pa še ne na pravi dirki formule 1," je komentiral dirkač Mercedesa. "Prava mala sramota. Max je brez dvoma eden najboljših dirkačev na svetu. Takšne poteze so povsem odveč. Tako je razočaral mlade, ki se zgledujejo po njem in bi radi postali dirkači formule 1. Ne vem, kaj je sploh razmišljal." Russell sicer ni želel neposredno reči, da je šlo za namerno trčenje. "Na kocki so naša življenja. K sreči so moderni dirkalniki zelo varni, a tega vseeno ne smemo vzeti tako zlahka. Naj komisarji ocenijo, ali je šlo za namerno potezo ali ne." Tudi Britanec je uporabil besedo "bizarno", s katero smo v nedeljo številni opisali Nizozemčevo dejanje. "Meni se to zdi čudno in bizarno. Nobenega smisla nima, da bi v nekoga namerno trčil, saj s tem tvegaš, da poškoduješ tudi svoj dirkalnik in še kazen."

Prvi Verstappnov odziv na incident in Russllove besede je bil pričakovano aroganten. Ko ga je novinarka na Sky Sports vprašala o tem, je dejal: "Je to sploh pomembno? Raje bi govoril o dirki kot o enem samem trenutku." Nekdanji svetovni prvak Nico Rosberg je na isti televiziji pred tem dejal, da je bil za prvi stik med njima kriv Russell, o tem drugem, o katerem danes govorijo vsi, pa: "Meni se je to zdelo zelo namerno. Počakal je na tekmeca in ga nato namerno zadel. To pa je popolnoma nesprejemljivo. Mislim, da bi lahko dobil črno zastavo. Če počakaš na tekmeca, da bi zabil vanj, je to črna zastava." Na Nemčevo mnenje, da bi ga morali diskvalificirati, je nato Verstappen odvrnil: "To je eno mnenje. Vsak ima lahko svoje mnenje." Vodja Red Bullove ekipe Christian Horner je vzel Verstappna v bran, češ da je imel vročo glavo. Rosbergov komentar pa je ocenil za "pretirano senzacionalističen".

Dan po dirki priznal, da poteza ni bila pravilna

Dan po dirki je Verstappen vendarle dal na stran svoj ponos in priznal napako. Na družabnih omrežjih je zapisal: "Imeli smo dobro taktiko in dobro triko, nato pa se je zgodil varnostni avto. Naša izbira pnevmatik in nekaj potez po varnostnem avtomobilu so nakopičili moje frustracije. In tako se je zgodila poteza, ki ni bila pravilna in se ne bi smela zgoditi. Vedno dam vse za ekipo in čustva so zelo vroča. Enkrat skupaj zmagamo, drugič skupaj izgubimo. Se vidimo v Montrealu." Sezona se z deseto dirko nadaljuje 15. junija v Kanadi.

Dan po dirki je priznal napako, se pa Russllu ni opravičil:

Koliko kazenskih točk imajo dirkači:



11 - Max Verstappen (Red Bull)

6 - Liam Lawson (Racing Bulls

4 - Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas)

3 - Lando Norris (Mclaren), Lance Stroll (Aston Martin),

2 - Fernando Alonso (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams)

1 - George Russell (Mercedes)