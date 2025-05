"En postanek ali deset, tukaj se preprosto ne da dirkati"

"Prav je bilo, da smo poskusili z dvema postankoma, a ni delovalo," je George Russell potrdil mnenje vseh, da obvezna najmanj dva postanka na ulični dirki v Monte Carlu nista poskrbela za več drame in prehitevanj. Sam pravi, da bi dirko kar ukinili in tu raje imeli dvakrat kvalifikacije. Max Verstappen se je pošalil, da bi lahko na stezo zmetali banane. Christian Horner pa je omenil najverjetneje edino rešitev: spremeniti je treba stezo.

Charles Leclerc bi v zaključku dirke lahko vozil hitreje od Landa Norrisa, a ni imel niti možnosti, da bi ga napadel in dosegel drugo zaporedno domačo zmago. Foto: Reuters Obvezna najmanj dva postanka na nedeljski VN Monaka nista dala učinka, ki si ga je vodstvo formule 1 želelo. Na prvih štirih mestih so dirko končali isti štirje dirkači kot kvalifikacije. Že res, da je bilo v zadnjih krogih nekaj negotovosti, ko je Charles Leclerc (Ferrari) za zmago napadal Landa Norrisa (McLaren), a s temi širokimi dirkalniki je na ozki ulični stezi s kratkimi ravninami pač nemogoče prehitevati. Pa čeprav so ekipe poskušale z različnimi taktikami, kdaj imeti postanka. Četrti Max Verstappen (Red Bull) je tako čakal na varnostni avtomobil, saj bi le tako lahko profitiral s postankom. A ga ni dočakal in je drugič pnevmatike menjal pred zadnjim krogom. Tako je malo verjetno, da bodo pravilo ohranili tudi za prihodnje leto.

Verstappen: Mogoče bi lahko metali banane

So imeli pa dirkači in šefi ekip po koncu dirke kar nekaj zanimivih izjav na temo dveh obveznih postankov. "Kot bi se igrali Mario Kart. Razumem idejo dveh postankov, a ni delovala. Tukaj se pač ne da dirkati. En postanek ali deset postankov. Ko sem bil pred koncem jaz v vodstvu in sem imel že povsem uničene gume, me niso mogli prehiteti. Z modernimi dirkalniki formule 1 bi tukaj lahko prehitel samo dirkalnik formule 2," je razlagal aktualni svetovni prvak. "Mogoče bi lahko metali banane po asfaltu. Ne vem. Da bi bilo bolj spolzko."

Horner: Dirkalniki so danes tako široki, da ni mogoče, da bi vozili vzporedno

Ko so bili še nekaj desetletij nazaj dirkalniki precej ožji in manjši, se je na monaških ulicah še dalo prehitevati. Foto: AP / Guliverimage Resnejši komentar je podal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "Z vidika taktike je bila dirka zanimivejša. Več je bilo nekega tveganja. Vsekakor je bilo bolje kot lani, ko smo spremljali procesijo." Pred letom dni so vsi edini postanek opravili med varnostnim avtomobilom. "Mislim, da je edina možnost, da bi bilo več prehitevanj, ta, da se spremeni proga. Treba je ustvariti boljša območja na zaviranjih, mogoče na izvozu iz predora ali mogoče v prvem zavoju. Če je sploh mogoče, da se naredi, da je območje za zaviranje daljše." In pa nenazadnje tudi vhod v zavoj nekoliko širši. Šikana za predorom in prvi zavoj Sainte Devote sta tako ozka, da dva dirkalnika tam vzporedno ne moreta zvoziti brez trčenja. "Dirkalniki so danes tako široki, da ni mogoče, da bi tukaj vozili vzporedno." Za primerjavo: pred 75 leti so bili pol metra ožji.

Russell: Kaj pa, če ne bi imeli dirke, ampak bi imeli dvakrat kvalifikacije?

George Russell je bil v nedeljo obupan, ko ni mogel prehitevati. Foto: Reuters George Russell (Mercedes) je kar nekoliko v posmeh stezi in dirkalnikom tekmeca pred sabo prehitel na nedovoljen način v šikani za predorom. Bil je pripravljen na kazen. In če se na ulicah Monte Carla ne da več prehitevati, zakaj bi potem sploh imeli tukaj dirko, je razmišljal britanski dirkač. In podal zanimiv predlog: "Za nas, dirkače, so bile najzanimivejši trenutek konca tedna kvalifikacije. Kaj pa, če ne bi imeli dirke, ampak bi imeli dvakrat kvalifikacije? Ene kvalifikacije bi imeli v soboto, druge pa v nedeljo. Tisti, ki bi dobil kvalifikacije v soboto, bi dobil nekaj točk in pokal. In enako tisti, ki bi dobil nedeljske kvalifikacije. Mislim, da ste tudi vi raje gledali kvalifikacije. Kakšnih 99 odstotkov ljudi v Monaku pa tako ali tako raje pije penino na jahtah, dirka jih prav veliko niti ne zanima."