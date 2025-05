V Monaku s prve startne vrste Lando Norris in Charles Leclerc

V boju za "pole position", ki na monaških ulicah pomeni ogromno prednost v boju za zmago, je Norris le za 0,109 sekunde ugnal Leclerca. Piastri je zaostal 0,175 sekunde.

Svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil peti, pred njim je končal tudi drugi Ferrarijev dirkač Britanec Lewis Hamilton, ki bo tako začel iz druge vrste ob Piastriju. Šesti čas je dosegel Francoz Isaac Hadjar (Racing Bulls).

Precej slabo so se kvalifikacije končale za oba Mercedesova dirkača. Mladi novinec Andrea Kimi Antonelli je v drugem delu kvalifikacij zadel zaščitni zid in bo imel le 15. izhodišče, po tehničnih težavah pa je dirkalnik Georga Russella obstal v predoru in Britanec bo dirko začel šele s 14. mesta.

Pred klasično ulično dirko, ki bo sedma postaja sezone svetovnega prvenstva, je v seštevku prvi Piastri s 146 točkami, Norris jih ima 133, Verstappen pa 124.

Dirka v kneževini se bo v nedeljo začela ob 15. uri.

