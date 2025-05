Zvezdnik F 1 Hamilton načrtuje kariero filmskega producenta

Rekordni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton vidi svojo prihodnost kot producent v filmski industriji. V tej vlogi je zvezdnik Ferrarija že pomagal pri ustvarjanju novega filma F1: The Movie z Bradom Pittom v glavni vlogi, ki bo na ogled konec junija. Hamilton že načrtuje nadaljnje projekte.

Hamilton je razvil že tri koncepte za nove filme, je 40-letni dirkač povedal pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Monaka: "Vsaj dva od njih bosta animirana filma, eden od njiju pa je že v prvem delu scenarija, tako da je zelo razburljivo."

Ime Hamiltonovega lastnega produkcijskega podjetja, katerega logotip je prikazan tudi v animaciji v času pred novim filmom formule 1, je Dawn Apollo Films.

"Lepo je bilo to videti," je dejal sedemkratni svetovni prvak. "Potem precej zgodaj v filmu razkrijejo, kdo je produciral film, in tam je moje ime. Samo pomislil sem: 'O moj bog, to je noro!'," je dodal Hamilton, ki v prihodnosti razmišlja tudi o produkciji dokumentarcev.

V sredo zvečer je bila zasebna projekcija prihajajočega filma formule 1 za dirkače, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Z izjemo svetovnega prvaka Maxa Verstappna in Lancea Strolla si je film ogledalo vseh 18 drugih dirkačev.

Hamilton je sodeloval pri pisanju scenarija in odigral vlogo pri tem, da je film čim bolj pristen. Gre za hollywoodski film z izmišljeno zgodbo, posnet na dirkah v letih 2023 in 2024.

"Nihče še nikoli ni naredil česa takega in resnično sem ponosen na to," je dejal Hamilton, ki pravi, da si je svoj prvi koprodukcijski film ogledal že več kot 20-krat.

