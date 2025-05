McLaren tudi v Imoli najhitrejši, Antonelli sošolcev še ni navdušil

Kako postaneš najbolj priljubljen sošolec v razredu? Tako da celoten razred pripelješ na dirko formule ena. To bi te drago stalo, razen če si eden od dirkačev. Osemnajstletni Andrea Kimi Antonelli je na VN Emilije Romanje res pripeljal vse svoje sošolce. Na prvem treningu je bil Italijan 13., so bile pa razlike neverjetno majhne. Dirkač Mercedesa je za najhitrejšim Oscarjem Piastrijem zaostal pol sekunde. Prvih pet pa je bilo celo v razmaku manj kot desetinke. Tudi na drugem treningu sta bila najhitrejša McLarna.

Andrea Kimi Antonelli v Imoli dirka pred svojimi sošolci. Foto: Reuters Ko bi bila formula ena tako zelo izenačena tudi na dirkah, kot je bila na prvem prostem treningu v Imoli. S časom 1:16,545 je bil najhitrejši vodilni v prvenstvu Oscar Piastri (McLaren), kar štirje dirkači pa so za njim zaostali manj kot desetinko sekunde. In to so bili dirkači iz še treh ekip: Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Williams), George Russell (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari). Še več: v razmaku manj kot šestih desetink je bilo kar 14 voznikov. Dobre pol sekunde za Piastrijem je denimo na 13. mestu zaostal domačin Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Ta je pred začetkom sedmega letošnjega dirkaškega konca tedna dobil še nekaj novih simpatij navijačev iz vsega sveta. Na dirko je namreč pripeljal vse svoje sošolce! Mladi Italijan, ki ga je mama poimenovala po Kimiju Räikkönenu, je namreč še srednješolec.

Best school trip ever! 🤯 Kimi invited his whole class to Imola 🙏 pic.twitter.com/91cHy08kLL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025

VN Emilije Romanje, prvi trening:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:16,545

2. Lando Norris (McLaren) +0,032

3. Carlos Sainz (Williams) +0,052

4. George Russell (Mercedes) +0,054

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,096

6. Pierre Gasly (Alpine) +0,151

7. Max Verstappen (Red Bull) +0,360

8. Alex Albon (Williams) +0,377

9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,380

10. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,453

11. Lance Stroll (Aston Martin) +0,487

12. Charles Leclerc (Ferrari) +0,532

13. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +0,548

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,576

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,741

16. Juki Cunoda (Red Bull) +0,811

17. Franco Colapinto (Alpine) +0,828

18. Oliver Bearman (Haas) +0,901

19. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,096

20. Esteban OcoN (Haas) +1,117

Lewis Hamilton prvič dirka pred tifozi. Na drugem treningu je bil 11. Foto: Reuters Na drugem prostem treningu so bile razlike nekaj večje, a le pri vrhu, saj sta bila v desetinki le dirkača ekipe McLaren. Čeprav je Norris v četrtek dejal, da tu ne bodo imeli tako velike premoči kot v Miamiju pred dvema tednoma, pa se s Piastriem zdita korak pred tekmeci. Ostale ekipe se bile po razpredelnice bolj premešane, denimo George Russell z Mercedesom četrti, Antonelli pa le 18., je pa zaostal le dobro desetinko.

VN Emilije Romanje, 2. trening:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Ladno Norris (McLaren) +0,025

3. Pierre Gasly (Alpine) +0,276

4. George Russell (Mercedes) +0,400

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,442

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,475

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,499

8. Juki Cunoda (Red Bul) +0,534

9. Alex Albon (Williams) +0,623

10. Carlos Sainz (Williams) +0,641

11. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,650

12. Oliver Bearman (Haas) +0,716

13. Franco Colapinto (Alpine) +0,751

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,927

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,962

16. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,046

17. Lance Stroll (Aston Martin) +1,048

18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1,113

19. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,126

20. Esteban Ocon (Haas) +1,127

Precej bolj zares bo šlo v soboto ob 16. uri, ko so na sporedu kvalifikacije. Ker je na ozki stezi Enzo e Dino Ferrari težko prehitevati, še posebej ko so razlike med dirkalniki tako majhne, bo boj za štartna mesta še toliko pomembnejši. Sedma letošnja dirka sledi v nedeljo ob 15. uri.