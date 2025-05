Zadnje tri dirke v Imoli je dobil Max Verstappen. Foto: Reuters Karavana formule 1 se je vrnila domov, v Evropo. Po dirkah v Avstraliji, na Kitajskem, Japonskem, v Bahrajnu, Savdski Arabiji in na Floridi je zdaj čas za klasične dirke na stari celini. Začenja se z veliko nagrado Emilije Romanje, ki jo pod tem imenom poznamo od leta 2020. Takrat se je dirka v Imoli na koledar vrnila zgolj kot alternativa zaradi pandemije covida, a se nato ohranila na koledarju. Predlani je bila sicer odpovedana zaradi poplav v italijanski deželi Emilija Romanja. Lani jo je dobil Max Verstappen (Red Bull). Nizozemec je sicer tu dobil zadnje tri dirke. Na Imolo sicer nimamo zgolj lepih spominov, tu se je na začetku 90 let smrtno ponesrečil Ayrton Senna.

Zadnjih šest zmagovalcev v Imoli:



2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – odpovedana zaradi poplav

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2006 - Michaael Schumacher (Ferrari)

2005 - Fernando Alonso (Renault)



Časovnica VN Emilije Romanje:



Petek, 15. 5.

13.30 1. trening

17.00 2. trening



Sobota, 16. 5.

12.30 šprint

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 17. 5.

15.00 dirka

Lani je debitiral z Williamsom (odpeljal devet dirk), zdaj pa novo priložnost dobiva pri ekipi Alpine. Franco Colapinto. Flavio Briatore je po šestih dirkah zamenjal Jacka Doohana, ki ni osvojil niti točke. Foto: Reuters

Tifozi bodo prvič navijali za Hamiltona

Lewis Hamilton ob prihodu na stezo Enzo e Dino Ferrari. Foto: Reuters Je pa dirka v Imoli zagotovo ena tistih z najboljšim vzdušjem na tribunah. Tifozi, najbolj strastni navijači Ferrarija, jo imajo še bolj za domačo kot veliko nagrado Italije v Monzi. Dirkališče se nenazadnje imenuje po Enzu in Dinu Ferrariju. Letos bo dirka sploh nekaj posebnega, tako za tifoze kot za Lewisa Hamiltona. Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec rekordnih 105 dirk bo prvič pred "domačimi" navijači dirkal s Ferrarijem. "Ta dirka bo v rdečem dirkalniku nekaj posebnega, saj je tu ekipa doma. Zdaj sicer prihajam na delo kot na vsako drugo dirko in sem na nalogo super osredotočen. Ko pa bom videl tifoze, ko bom videli množico, bom pa zares dojel, da bodo tokrat gledali mene," je na četrtkovi novinarski konferenci razlagal Hamilton.

Sezona je za zdaj za Hamiltona razočaranje. Foto: Reuters Z izjemo zmage na šprinterski dirki v Šanghaju, s Ferrarijem še ni dosegel ničesar odmevnejšega. Na glavnih dirkah je bil deseti, sedmi, peti, sedmi in nazadnje osmi (na Kitajskem pa diskvalificiran). V seštevku dirkačev je samo sedmi. Dirkalnik SF-25 je bil nazadnje v Miamiju samo četrti najhitrejši, zato britanski veteran nima posebnih rezultatskih pričakovanj: "Ne vem, kaj naj pričakujem. Delamo na tem, da bi zmagovali, ampak tega ta konec tedna ne pričakujem. Na prejšnjih velikih nagradah smo bili optimistični po treningih, na dirki pa smo pristali na realnih tleh. Res ne vem, kako hitri bomo ta vikend."

Se je pa Hamilton ta teden odločil za nekoliko nenavadno potezo. Kot da bi želel izločiti vse motnje, da bo še bolj osredotočen na dirkanje. Na Instagramu je namreč izbrisal prav vse profile, ki jim je sledil, tudi Ferrarijevega in profil svojega psa. Hamiltonu sicer na Instagramu sledi skoraj 40 milijonov ljudi.

Antonelli je doma le pol ure vožnje stran

Andrea Kimi Antonelli bo na svoji sedmi dirki formule 1 prvič nastopil pred družino in prijatelji. Foto: Reuters

Še bolj domača pa bo ta dirka za novinca Andreo Kimija Antonellija. Bo sploh prvi Italijan po Antoniu Giovinazziju leta 2021, ki bo dirkal na italijanskih tleh. Osemnajstletnik je najlepše presenečenje sezone. "Mislim, da je to najbolj moja domača dirka. Imamo tudi Monzo, a sam živim samo 30 minut stran. Ta konec tedna bo zame nekaj posebnega, saj bom dirkal pred italijanskimi navijači, družino in prijatelji. Bo zelo napeto." Zaveda se, da bo moral umiriti glavo.

Skupni seštevek pred VN Emilje Romanje (6/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 131 točk

2. Lando Norris (McLaren) 115

3. Max Verstappen (Red Bull) 99

4. George Russell (Mercedes) 93

5. Charles Leclerc (Ferrari) 53

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 41

8. Alexander Albon (Williams) 30

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 14



1. McLaren Mercedes 246 točke

2. Mercedes 141

3. Red Bull Racing Honda 105

4. Ferrari 94

5. Williams Mercedes 37

6. Haas Ferrari 20

McLaren ne pričakuje takšne premoči kot v Miamiju

Oscar Piastri je s štirimi zmagami vodilni v prvenstvu. Foto: Reuters Pred dvema tednoma je na VN Miamija dvojno zmago dosegel McLaren, a Lando Norris, ki za vodilnim na prvenstvu in ekipnim tekmecem Oscarjem Piastrijem zaostaja 16 točk, takšne premoči na VN Emilije Romanje ne pričakuje. "Naša hitrost v Miamiju je bila lepo presenečenje, mislim, da se bomo zdaj vrnili nazaj in imeli minimalno prednost pred konkurenti." Piastri je letos dobil štiri dirke, Norris in Verstappen po eno. Aktualni prvak bo imel na Red Bullovem dirkalniku kar nekaj posodobitev, a sam pravi, da čudeža ne pričakuje. Bo pa to 400. dirka v formuli 1 za Red Bull. "Imola je steza stare šole. Je ikonična, zelo tehnična, kjer rad dirkam. Je pa težko prehitevati, zato bodo kvalifikacije ključne."