Nemški lovci v zraku: nad Baltikom so prestregli rusko vohunsko letalo

V petek zjutraj so nemška vojaška letala nad Baltskim morjem prestregla rusko izvidniško letalo. Kot poroča nemški Bild, je šlo za letalo iljušin Il-20M, ki je vzletelo iz ruskega Kaliningrada brez načrta letenja in z izključenim oddajnikom. Po opozorilu Nata je Nemčija v zrak dvignila dve letali eurofighter.

Tokrat so letalo iljušin Il-20M najprej opazili radarski sistemi Nata. Letalo je brez načrta letenja in brez radijske zveze letelo iz ruske enklave Kaliningrad proti mednarodnemu zračnemu prostoru v bližini Poljske in Nemčije.

Po opozorilu Nata je Nemčija v zrak dvignila dve letali eurofighter. Letali sta sto kilometrov od nemške obale vzpostavil vizualni stik z ruskim letalom, ki je nato spremenilo smer leta proti severu, a ostalo v mednarodnem zračnem prostoru.

Po navedbah vojaških virov je to že deveti podoben incident v letu 2025. Letala Il-20M redno vzletajo iz Kaliningrada, da bi poizvedovala za vojaškimi aktivnostmi držav Nata ob obali Baltskega morja.