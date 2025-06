Vrednost Dogecoin (DOGE) je padla za 20 odstotkov. XYZVerse in SHIB zaenkrat še uspešno držita ceno.

Dogecoin je doživel strm padec in izgubil 20 odstotkov vrednosti, saj se razprodaja na trgu še stopnjuje. Pojavljajo se vprašanja, ali to priljubljeno kriptovaluto čakajo še večje izgube. Nasprotno pa sta XYZVerse in Shiba Inu obdržala svojo vrednost sredi kaosa, ki prizadene memecoine. Kaj povzroča to razhajanje v uspešnosti?

Foto: XYZVerse

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,003333 ameriškega dolarja.

V naslednji, 13. fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,005 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Foto: XYZVerse

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Foto: XYZVerse

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Dogecoin (DOGE)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

V zadnjih šestih mesecih je cena Dogecoina padla za 54,22 odstotkov. V zadnjem mesecu je upadla za 31,56 odstotkov, pretekli teden pa je zabeležila še dodaten padec v višini 12,70 odstotkov. Ta negativni trend odraža izzive na kripto trgu in naraščajoče zaskrbljenosti med vlagatelji.

Trenutno se Dogecoin trguje med 0,1357 in 0,1746 ameriškega dolarja. Najbližja raven podpore je pri 0,1198 USD. Če cena pade pod to mejo, bi lahko dosegla drugo podporno raven pri 0,0809 USD, kar bi pomenilo občuten padec. Na drugi strani je najbližja odporna raven pri 0,1976 USD. Če bi cena prebila to mejo, bi lahko dosegla naslednjo raven odpora pri 0,2365 USD, kar bi nakazovalo možnost okrevanja.

Tehnični kazalniki kažejo mešane signale. Indeks relativne moči (RSI) znaša 53,43, kar nakazuje nevtralni zagon. Po drugi strani pa je indikator Stochastic zelo visok, pri 94,49, kar pogosto pomeni, da je sredstvo prekupljeno in bi lahko sledila korekcija cene. Kazalnik MACD je negativen, pri -0,0002935, kar kaže na medvedji zagon. Glede na te podatke bo cena Dogecoina verjetno še naprej pod pritiskom, razen če se razmere na trgu izboljšajo.

Shiba Inu (SHIB)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

Shiba Inu (SHIB) je v zadnjem času zabeležil občutne padce cene. V preteklem tednu je njegova vrednost padla za 10,21 odstotkov, še izrazitejši pa je bil padec v zadnjem mesecu, in sicer za 24,45 odstotkov. Če pogledamo obdobje zadnjih šestih mesecev, je SHIB izgubil kar 53,96 odstotkov svoje vrednosti. Trenutno se trguje v razponu med 0,000009666 in 0,00001193 ameriškega dolarja, kar kaže na nadaljevanje volatilnosti.

Tehnični kazalniki osvetljujejo SHIB-ov položaj na trgu. Indeks relativne moči (RSI) znaša 57,08, kar kaže na nevtralne tržne razmere—ne prekupljeno in ne preprodano stanje. Stohastični oscilator pa je zelo visok, pri 96,73, kar lahko nakazuje kratkoročno prekupljenost. Kazalnik MACD je rahlo negativen pri -0,000000009952, kar nakazuje rahel medvedji zagon.

Glede ravni podpore in odpora se SHIB trenutno sooča z neposredno odpornostjo pri 0,00001326 USD. Če bi cena prebila to raven, bi to lahko pomenilo spremembo trenda. Naslednja pomembna odporna raven je pri 0,00001553 USD. Na drugi strani je najbližja podpora pri 0,000008723 USD. Če cena pade pod to mejo, bi lahko testirala drugo podporno raven pri 0,000006453 USD.

Desetdnevno enostavno drseče povprečje (SMA) znaša 0,00001068 USD, kar je pod 100-dnevnim SMA, ki je pri 0,00001118 USD—ta razlika se pogosto razume kot medvedji signal.

Čeprav DOGE in SHIB ostajata močna, XYZVerse (XYZ) vodi z združevanjem športnih navdušencev in cilja na izjemno rast v bikovskem trendu leta 2025. Več informacij o XYZVerse najdete na: https://xyzverse.io/,

https://t.me/xyzverse,

https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.